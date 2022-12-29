https://sputniknews.com.tr/20221229/jmo-baskani-sondaj-calismalari-devam-ederken-rezerv-aciklamanin-yanlis-oldugunu-biliyoruz-1065166764.html

JMO Başkanı: Sondaj çalışmaları devam ederken rezerv açıklamanın yanlış olduğunu biliyoruz

JMO Başkanı: Sondaj çalışmaları devam ederken rezerv açıklamanın yanlış olduğunu biliyoruz

Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin Alan, açıklanan doğalgaz rezervleri konusunda “Sakarya gaz bölgesinde bir keşfin yapıldığı doğru ama sondaj... 29.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-29T15:06+0300

2022-12-29T15:06+0300

2022-12-29T15:06+0300

seyir hali

radyo

türkiye petrolleri anonim ortaklığı (tpao)

mta

fatih sondaj gemisi

doğalgaz

sakarya

enerji

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JMO Başkanı: Sondaj çalışmaları devam ederken rezerv açıklamanın yanlış olduğunu biliyoruz 29.12.2022 SEYİR HALİ

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin Alan, Türkiye’nin doğalgaz arama çalışmalarını ve açıklanan rezervleri Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programında değerlendirdi.Alan, doğalgaz arama çalışmalarının başlangıcını “Fatih gemisi Karadeniz bölgesinde bizim ülkenin münhasır ekonomik sınırları içerisinde bulunan Sakarya gaz sahası olarak adlandırılan bir bölgede Tuna-1 kuyusunu kazdı ve ilk keşfini gerçekleştirdi. Sondaj çalışmaları devam ederken 11 Eylül’de bir açıklama gerçekleştirildi. 320 milyar metreküp gaz rezervi tespit edildiği, sondaj çalışmalarının devam ettiği söylendi. Bir hafta sonra bu gaz rezervinin ikinci katmanında da 80 milyar metreküp civarında bir tespitimiz söz konusu, 405 milyar metreküp bir gaz rezervinin tespit edildiğini ifade ettiler. 4 Haziran 2021 yılında Sakarya gaz sahası olarak tanımlanan sahanın hemen kuzeydoğusunda Kuzey Sakarya Gaz Sahası olarak tanımlanan bir yerde sondaj açıldı. Burada da 135 milyar metreküplük bir gaz keşfinin gerçekleştirildiğini ifade ettiler.Geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanı yine Sakarya gaz sahasının kuzey-kuzeybatı tarafında bir gaz keşfinin gerçekleştirildiğini ve toplam rezervin 710 milyar metreküp civarında olduğunu ifade etti. Bugünkü satış fiyatı ile çarpıp bir trilyon dolar civarında bir varlığın tespit edildiğini ifade etti” diye hatırlattı.‘Bunlar bütün dünya sistemlerinde muhtemel rezerv olarak tanımlanır’Sondaj çalışmaları devam ederken rezerv açıklamanın ‘yanlış’ olduğunu söyleyen Alan, test çalışmalarına ihtiyaç olduğunu “Sakarya gaz bölgesinde bir keşfin yapıldığı doğru ama sondaj çalışmaları devam ederken rezerv açıklamanın çok yanlış olduğunu hepimiz biliyoruz. Yanıltıcı çünkü, sondaj noktasal bir alanın verilerini verir. Sizin o bölgede geliştirme, test çalışmaları sonucunda rezerv miktarını açıklayabilirsiniz. Çaycuma’da daha tek sondajımız var, hemen 58 milyar metreküp açıklama yaptık. Kuzey Sakarya bölgesinde tek sondajımız var. 135 milyar metreküp rezerv açıkladık. Bunlar bütün dünya sistemlerinde ‘muhtemel rezerv’ olarak tanımlanır” diye ifade etti.‘Teknik yaklaşımlara dair hiçbir bilgi maalesef kamuoyu ile paylaşılmadı’Alan, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın teknik veri paylaşmadığını “Görünür rezerv haline getirebilmemiz için mutlaka jeolojik araştırmaların devam etmesi, kuyu açım sayısının arttırılması, test çalışmalarının yapılması ve burada üretim süreçlerinin başlaması lazım ki gerçek nitelikte biz bir rezervden bahsedelim. Teknik yaklaşımlara dair hiçbir bilgi maalesef kamuoyu ile paylaşılmadı. Halbuki TPAO Genel Müdürlüğü bir kamu şirketidir. 85 milyonun alınteri ile kurulmuş şirket kamuoyuna doğru düzgün bilgi vermiyor. Halkın açıklamalara güvenmemesinin altında bu sis perdesinin yattığını düşünüyorum” diye belirtti.

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Ali Çağatay https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

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radyo, türkiye petrolleri anonim ortaklığı (tpao), mta, fatih sondaj gemisi, doğalgaz, sakarya, enerji, аудио