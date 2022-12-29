https://sputniknews.com.tr/20221229/istanbulun-ilk-katli-otoparkinin-yikimina-baslandi-1065191958.html

İstanbul'un ilk katlı otoparkının yıkımına başlandı

İstanbul'un ilk katlı otoparkının yıkımına başlandı

Beyoğlu Karaköy'deki İstanbul'un ilk katlı otoparkının, 'Kent Meydanı ve Zemin Altı Otoparkı' projesi kapsamında yıkımına başlandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu... 29.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-29T22:48+0300

2022-12-29T22:48+0300

2022-12-29T22:48+0300

türkiye

ekrem imamoğlu

ibb

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

karaköy

otopark

yıkım

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, kentin ilk katlı otoparkı olan ve 46 yıldır hizmet veren 7 katlı otoparkın yıkımından önce binanın etrafını bariyerlerle kapatarak çevre güvenliği aldı.Ardından ekipler, akşam saatlerinde iş makineleriyle otoparkın yıkımına başladı.Yıkım sırasında inşaat alanına gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bölgenin turistik açıdan çok önemli olduğunu söyledi.Galataport gibi bir projenin bulunduğu bölgenin, kruvaziyerlerin yanaştığı limanı alanı ve alışveriş noktalarıyla bir kompleks olduğunu anlatan İmamoğlu, "Bu yatırımla beraber buranın çevresi de dönüşüme uğradı. Bu da demek oluyor ki ulusal ve uluslararası düzeyde en yoğun turistin ayak basacağı ve bizi tanıyacağı, göreceği bir merkeze dönüşecek. Göreve geldiğimizde Galataport yatırımcı firma yetkilileriyle sohbetimizde yaptığımız tespitlerden biri de bu alanın bu şekliyle buraya yakışmadığıydı. Bunu nasıl dönüştürebileceğimizi tartıştık. Bu öneriyi getirdiğimizde hem yüklenici firma hem İBB'mizin yetkilileri meseleyi çok sağlıklı şekilde, ortak akıl düzeyinde ele aldılar" diye konuştu.Görüşmeler sonucunda otoparkın meydana dönüşmesinin, otopark kapasitesinin yer altına alınarak otopark hizmetinin devamının kararlaştırıldığını aktaran İmamoğlu, yaklaşık 7 bin metrekarelik meydanda kültür-sanat faaliyetlerinin gerçekleştirileceğini söyledi.'Yıkımla beraber toplamda 2.5 yıllık iş planı var'Otoparkın yıkımına bugün itibarıyla başlandığını belirten İmamoğlu, "Yıkımla beraber toplamda 2.5 yıllık iş planı var. Bu projenin yıkımından yapımına kadar tüm detaylarını Galataport'un sahibi olan yüklenici firma üstlenmiştir. Yapı, anahtar teslimi İBB'ye teslim edilecek ve İBB hem otoparkı işletecek hem de üst kullanım hakkı elde edecek" dedi.İmamoğlu, projenin kamu lehine bir işbirliği olduğunu vurgulayarak "Kazan-kazan mantığını içeren bu proje, yerel yönetim-özel sektör işbirliğinin örnek dayanışma yolculuklarından biri olmuştur." ifadesini kullandı.İBB Meclisinin 2021 yılı haziran ayı oturumlarında, Karaköy'de 1976'da hizmete açılan 600 araçlık otoparkın yerine meydan yapılmasına oy birliğiyle karar verilmişti.'Kent Meydanı ve Zemin Altı Otoparkı' projesiyle, yıkılacak İstanbul'un ilk katlı otoparkının yerine 560 araçlık zemin altı otopark inşa edileceği belirtilmiş, otoparkın bulunduğu 7 bin metrekarelik alanın ise Karaköy Meydanı ile birleştirilmesi kararlaştırılmıştı.

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ekrem imamoğlu, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), karaköy, otopark, yıkım