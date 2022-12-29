https://sputniknews.com.tr/20221229/istanbulda-dogalgaza-indirim-1065168320.html

İstanbul'da doğalgaza indirim

İstanbul'da doğalgaza indirim

İstanbul'da doğalgaz fiyatına yüzde 12 indirim yapılacak. 29.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-29T15:32+0300

2022-12-29T15:32+0300

2022-12-29T15:41+0300

ekonomi

doğalgaz

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İstanbul'da doğalgaz fiyatlarına indirim yapıldı.1 Ocak 2023’ten geçerli olacak şekilde; İstanbul’da faaliyet gösteren ve yaklaşık 5,5 milyon aktif doğalgaz konut abonesi bulunan İGDAŞ’ın sistem kullanım bedellerinde indirim olacak.EPDK'nın bu indirimi sonrasında nihai doğalgaz fiyatlarında ise yüzde 12.13 düzeyinde bir indirim olacak.

https://sputniknews.com.tr/20221228/dogalgaz-ve-elektrikte-uygulanacak-para-cezalarina-yuzde-123-zam-1065122295.html

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