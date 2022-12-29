https://sputniknews.com.tr/20221229/istanbulda-dogalgaza-indirim-1065168320.html
İstanbul'da doğalgaza indirim
İstanbul'da doğalgaza indirim
İstanbul'da doğalgaz fiyatına yüzde 12 indirim yapılacak. 29.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-29T15:32+0300
2022-12-29T15:32+0300
2022-12-29T15:41+0300
ekonomi
doğalgaz
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İstanbul'da doğalgaz fiyatlarına indirim yapıldı.1 Ocak 2023’ten geçerli olacak şekilde; İstanbul’da faaliyet gösteren ve yaklaşık 5,5 milyon aktif doğalgaz konut abonesi bulunan İGDAŞ’ın sistem kullanım bedellerinde indirim olacak.EPDK'nın bu indirimi sonrasında nihai doğalgaz fiyatlarında ise yüzde 12.13 düzeyinde bir indirim olacak.
https://sputniknews.com.tr/20221228/dogalgaz-ve-elektrikte-uygulanacak-para-cezalarina-yuzde-123-zam-1065122295.html
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doğalgaz
İstanbul'da doğalgaza indirim
15:32 29.12.2022 (güncellendi: 15:41 29.12.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
İstanbul'da doğalgaz fiyatına yüzde 12 indirim yapılacak.
İstanbul'da doğalgaz fiyatlarına indirim yapıldı.
1 Ocak 2023’ten geçerli olacak şekilde; İstanbul’da faaliyet gösteren ve yaklaşık 5,5 milyon aktif doğalgaz konut abonesi bulunan İGDAŞ’ın sistem kullanım bedellerinde indirim olacak.
EPDK'nın bu indirimi sonrasında nihai doğalgaz fiyatlarında ise yüzde 12.13 düzeyinde bir indirim olacak.