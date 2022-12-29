Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20221229/israilin-paris-buyukelcisi-netanyahu-hukumetini-protesto-icin-istifa-etti-1065196544.html
İsrail'in Paris Büyükelçisi, Netanyahu hükümetini protesto için istifa etti
İsrail'in Paris Büyükelçisi, Netanyahu hükümetini protesto için istifa etti
İsrail'in Paris Büyükelçisi Yael German, sosyal medya hesabından, Benyamin Netanyahu başkanlığında kurulan yeni İsrail hükümetini protesto etmek için görevini... 29.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-29T23:08+0300
2022-12-29T23:10+0300
dünya
benyamin netahyahu
israil
fransa
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/1d/1065196111_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_18b26c1f6545fe97c1ddc89035897a5f.jpg
İsrail'in Paris Büyükelçisi Yael German, Benyamin Netanyahu başkanlığında kurulan yeni İsrail hükümetini protesto etmek için görevinden istifa ettiğini duyurdu.German, istifa mektubunu Twitter üzerinden paylaştı."Görev süresi dolan İsrail Başbakanı Yair Lapid tarafından İsrail'in Paris Büyükelçisi olarak atandım. Beni tayin eden önceki hükümetin demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü temelli dünya görüşünü ve ülkemi temsil etmekten gurur ve mutluluk duyuyordum" ifadelerini kullanan German, Netanyahu'nun başkanlığını yaptığı yeni kabinede, aşırılıklarıyla öne çıkan parti temsilcilerinin bulunduğuna dikkati çekti.Netanyahu'nun politikalarının ve hükümetindeki bakanların açıklamalarının vicdanıyla, dünya görüşüyle, ülkenin Yahudi ve demokratik bir devlet olarak bağımsızlık ilanında yer alan vaatlerle çeliştiğini aktaran German, "Bu şartlar altında, inandığım her şeyden çok farklı bir politikayı temsil etmeye devam edemeyeceğim. Bu nedenle istifamı sunmayı ve İsrail'in Paris Büyükelçisi olarak görevime son vermeyi uygun buluyorum" ifadelerine yer verdi.Netanyahu'dan ise German'ın istifasıyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.İsrail'de Benyamin Netanyahu başbakanlığındaki yeni koalisyon hükümeti, Mecliste bugün düzenlenen oturumda güvenoyu almıştı.Netanyahu liderliğindeki yeni koalisyon hükümeti, İsrail siyasi tarihindeki "en sağcı hükümet" olarak değerlendiriliyor.
https://sputniknews.com.tr/20221226/yeni-israil-hukumeti-kadinlarin-siddetten-korunmasina-yonelik-istanbul-sozlesmesini-imzalamayacak-1065041435.html
israil
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/1d/1065196111_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_69fca8ec4e09f3c8f259c747c3fa591c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
benyamin netahyahu, israil, fransa
benyamin netahyahu, israil, fransa

İsrail'in Paris Büyükelçisi, Netanyahu hükümetini protesto için istifa etti

23:08 29.12.2022 (güncellendi: 23:10 29.12.2022)
© İHA / MUHAMMED RABAH-Benyamin Netanyahu
Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2022
© İHA / MUHAMMED RABAH-
Abone olTelegram
İsrail'in Paris Büyükelçisi Yael German, sosyal medya hesabından, Benyamin Netanyahu başkanlığında kurulan yeni İsrail hükümetini protesto etmek için görevini bıraktığını açıkladı.
İsrail'in Paris Büyükelçisi Yael German, Benyamin Netanyahu başkanlığında kurulan yeni İsrail hükümetini protesto etmek için görevinden istifa ettiğini duyurdu.
German, istifa mektubunu Twitter üzerinden paylaştı.
"Görev süresi dolan İsrail Başbakanı Yair Lapid tarafından İsrail'in Paris Büyükelçisi olarak atandım. Beni tayin eden önceki hükümetin demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü temelli dünya görüşünü ve ülkemi temsil etmekten gurur ve mutluluk duyuyordum" ifadelerini kullanan German, Netanyahu'nun başkanlığını yaptığı yeni kabinede, aşırılıklarıyla öne çıkan parti temsilcilerinin bulunduğuna dikkati çekti.
Netanyahu'nun politikalarının ve hükümetindeki bakanların açıklamalarının vicdanıyla, dünya görüşüyle, ülkenin Yahudi ve demokratik bir devlet olarak bağımsızlık ilanında yer alan vaatlerle çeliştiğini aktaran German, "Bu şartlar altında, inandığım her şeyden çok farklı bir politikayı temsil etmeye devam edemeyeceğim. Bu nedenle istifamı sunmayı ve İsrail'in Paris Büyükelçisi olarak görevime son vermeyi uygun buluyorum" ifadelerine yer verdi.
Netanyahu'dan ise German'ın istifasıyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.
İsrail'de Benyamin Netanyahu başbakanlığındaki yeni koalisyon hükümeti, Mecliste bugün düzenlenen oturumda güvenoyu almıştı.
Netanyahu liderliğindeki yeni koalisyon hükümeti, İsrail siyasi tarihindeki "en sağcı hükümet" olarak değerlendiriliyor.
Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2022
DÜNYA
Yeni İsrail hükümeti, kadınların şiddetten korunmasına yönelik İstanbul Sözleşmesi'ni imzalamayacak
26 Aralık, 17:07
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала