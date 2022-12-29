https://sputniknews.com.tr/20221229/israilin-paris-buyukelcisi-netanyahu-hukumetini-protesto-icin-istifa-etti-1065196544.html
İsrail'in Paris Büyükelçisi, Netanyahu hükümetini protesto için istifa etti
İsrail'in Paris Büyükelçisi, Netanyahu hükümetini protesto için istifa etti
İsrail'in Paris Büyükelçisi Yael German, sosyal medya hesabından, Benyamin Netanyahu başkanlığında kurulan yeni İsrail hükümetini protesto etmek için görevini... 29.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-29T23:08+0300
2022-12-29T23:08+0300
2022-12-29T23:10+0300
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İsrail'in Paris Büyükelçisi Yael German, Benyamin Netanyahu başkanlığında kurulan yeni İsrail hükümetini protesto etmek için görevinden istifa ettiğini duyurdu.German, istifa mektubunu Twitter üzerinden paylaştı."Görev süresi dolan İsrail Başbakanı Yair Lapid tarafından İsrail'in Paris Büyükelçisi olarak atandım. Beni tayin eden önceki hükümetin demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü temelli dünya görüşünü ve ülkemi temsil etmekten gurur ve mutluluk duyuyordum" ifadelerini kullanan German, Netanyahu'nun başkanlığını yaptığı yeni kabinede, aşırılıklarıyla öne çıkan parti temsilcilerinin bulunduğuna dikkati çekti.Netanyahu'nun politikalarının ve hükümetindeki bakanların açıklamalarının vicdanıyla, dünya görüşüyle, ülkenin Yahudi ve demokratik bir devlet olarak bağımsızlık ilanında yer alan vaatlerle çeliştiğini aktaran German, "Bu şartlar altında, inandığım her şeyden çok farklı bir politikayı temsil etmeye devam edemeyeceğim. Bu nedenle istifamı sunmayı ve İsrail'in Paris Büyükelçisi olarak görevime son vermeyi uygun buluyorum" ifadelerine yer verdi.Netanyahu'dan ise German'ın istifasıyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.İsrail'de Benyamin Netanyahu başbakanlığındaki yeni koalisyon hükümeti, Mecliste bugün düzenlenen oturumda güvenoyu almıştı.Netanyahu liderliğindeki yeni koalisyon hükümeti, İsrail siyasi tarihindeki "en sağcı hükümet" olarak değerlendiriliyor.
https://sputniknews.com.tr/20221226/yeni-israil-hukumeti-kadinlarin-siddetten-korunmasina-yonelik-istanbul-sozlesmesini-imzalamayacak-1065041435.html
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benyamin netahyahu, israil, fransa
benyamin netahyahu, israil, fransa
İsrail'in Paris Büyükelçisi, Netanyahu hükümetini protesto için istifa etti
23:08 29.12.2022 (güncellendi: 23:10 29.12.2022) Abone ol
İsrail'in Paris Büyükelçisi Yael German, sosyal medya hesabından, Benyamin Netanyahu başkanlığında kurulan yeni İsrail hükümetini protesto etmek için görevini bıraktığını açıkladı.
İsrail'in Paris Büyükelçisi Yael German, Benyamin Netanyahu başkanlığında kurulan yeni İsrail hükümetini protesto etmek için görevinden istifa ettiğini duyurdu.
German, istifa mektubunu Twitter üzerinden paylaştı.
"Görev süresi dolan İsrail Başbakanı Yair Lapid tarafından İsrail'in Paris Büyükelçisi olarak atandım. Beni tayin eden önceki hükümetin demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü temelli dünya görüşünü ve ülkemi temsil etmekten gurur ve mutluluk duyuyordum" ifadelerini kullanan German, Netanyahu'nun başkanlığını yaptığı yeni kabinede, aşırılıklarıyla öne çıkan parti temsilcilerinin bulunduğuna dikkati çekti.
Netanyahu'nun politikalarının ve hükümetindeki bakanların açıklamalarının vicdanıyla, dünya görüşüyle, ülkenin Yahudi ve demokratik bir devlet olarak bağımsızlık ilanında yer alan vaatlerle çeliştiğini aktaran German, "Bu şartlar altında, inandığım her şeyden çok farklı bir politikayı temsil etmeye devam edemeyeceğim. Bu nedenle istifamı sunmayı ve İsrail'in Paris Büyükelçisi olarak görevime son vermeyi uygun buluyorum" ifadelerine yer verdi.
Netanyahu'dan ise German'ın istifasıyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.
İsrail'de Benyamin Netanyahu başbakanlığındaki yeni koalisyon hükümeti, Mecliste bugün düzenlenen oturumda güvenoyu almıştı.
Netanyahu liderliğindeki yeni koalisyon hükümeti, İsrail siyasi tarihindeki "en sağcı hükümet" olarak değerlendiriliyor.