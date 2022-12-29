Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20221229/iran-4-airbus-ucak-satin-aldi-1065152416.html
İran 4 Airbus uçak satın aldı
İran 4 Airbus uçak satın aldı
İran basınında 4 Airbus uçak ithal edildiğine ilişkin haberlerin yer almasının ardından, yetkililer satın alımı doğruladı. 29.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-29T04:40+0300
2022-12-29T04:40+0300
dünya
iran
uçak
nükleer silah
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/06/15/1057717945_0:150:3111:1899_1920x0_80_0_0_cc9ccf79b84d952de8489cfb4e779989.jpg
İranlı Öğrenciler Haber Ajansı’na (İSNA) göre, İran Sivil Havacılık Teşkilatı Başkan Yardımcısı Hasan Huşhu, uçak ithalatını teyit etti.Huşhu açıklamasında, “Fransa’da üretilen Airbus 340 tipi uçaklar geçtiğimiz günlerde ülkeye ulaştı” ifadelerini kullandı.İthalatın detayları hakkında bilgi verilmedi.ABD’nin 8 Mayıs 2018 tarihinde İran ile nükleer anlaşma olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı'ndan (KOEP) tek taraflı olarak çekildiğini açıklamasının ardından ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlıkları Koruma Ofisi (OFAC), KOEP ile kaldırılan ya da istisna tanınan tüm yaptırımların yeniden uygulamaya konulmasına karar vermişti.Bu çerçevede, 6 Ağustos 2018’de yürürlüğe giren ABD yaptırımları sivil havacılık sektörünü de kapsıyor. Yaptırımlar nedeniyle İran, yolcu uçakları ve uçak parçası ithalatı yapamıyor.İran Hava Yolu Şirketleri Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Rıza Berhor, Aralık 2021’de uçakların yarısından fazlasının yaptırımlar nedeniyle tamir edilemediği için uçamaz halde olduğunu açıklamıştı.Ülkede, uçak arızaları nedeniyle sık sık uçuşlar iptal ediliyor, seferlerde gecikmeler yaşanıyor.
iran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/06/15/1057717945_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_aeba26c8a7243f0ee8d77c9ed2cc3287.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
iran, uçak, nükleer silah
iran, uçak, nükleer silah

İran 4 Airbus uçak satın aldı

04:40 29.12.2022
© AFP 2022 / AXEL HEIMKENAirbus A321XLR
Airbus A321XLR - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2022
© AFP 2022 / AXEL HEIMKEN
Abone olTelegram
İran basınında 4 Airbus uçak ithal edildiğine ilişkin haberlerin yer almasının ardından, yetkililer satın alımı doğruladı.
İranlı Öğrenciler Haber Ajansı’na (İSNA) göre, İran Sivil Havacılık Teşkilatı Başkan Yardımcısı Hasan Huşhu, uçak ithalatını teyit etti.
Huşhu açıklamasında, “Fransa’da üretilen Airbus 340 tipi uçaklar geçtiğimiz günlerde ülkeye ulaştı” ifadelerini kullandı.
İthalatın detayları hakkında bilgi verilmedi.
ABD’nin 8 Mayıs 2018 tarihinde İran ile nükleer anlaşma olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı'ndan (KOEP) tek taraflı olarak çekildiğini açıklamasının ardından ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlıkları Koruma Ofisi (OFAC), KOEP ile kaldırılan ya da istisna tanınan tüm yaptırımların yeniden uygulamaya konulmasına karar vermişti.
Bu çerçevede, 6 Ağustos 2018’de yürürlüğe giren ABD yaptırımları sivil havacılık sektörünü de kapsıyor. Yaptırımlar nedeniyle İran, yolcu uçakları ve uçak parçası ithalatı yapamıyor.
İran Hava Yolu Şirketleri Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Rıza Berhor, Aralık 2021’de uçakların yarısından fazlasının yaptırımlar nedeniyle tamir edilemediği için uçamaz halde olduğunu açıklamıştı.
Ülkede, uçak arızaları nedeniyle sık sık uçuşlar iptal ediliyor, seferlerde gecikmeler yaşanıyor.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала