https://sputniknews.com.tr/20221229/imamoglundan-cumhurbaskanligi-yorumu-oyle-bir-duygumuz-yok-su-anda-1065152605.html

İmamoğlu'ndan cumhurbaşkanlığı yorumu: 'Öyle bir duygumuz yok şu anda'

İmamoğlu'ndan cumhurbaşkanlığı yorumu: 'Öyle bir duygumuz yok şu anda'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde bir kişinin "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" demesi üzerine "Öyle bir duygumuz yok şu anda" yanıtını... 29.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-29T05:42+0300

2022-12-29T05:42+0300

2022-12-29T05:42+0300

türkiye

ekrem imamoğlu

cumhurbaşkanlığı

ibb

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB), 'Büyüyen ve Gelişen Şehirler, Uluslararası Belediye Başkanları İstanbul Dayanışma Toplantısı' düzenlendi.Saraçhane'deki belediye binasında yapılan toplantıya, Avrupa Şehirler Birliği (EUROCITIES) Başkanı da olan Floransa Belediye Başkanı Dario Nardella, Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis, Hannover Belediye Başkanı Belit Onay ve EUROCITIES Genel Sekreteri Andre Sobczak katıldı.Moderatörlüğünü Prof. Dr. Murat Somer'in yaptığı toplantıda konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, buluşmanın, EUROCITIES Başkanı Nardella aracılığıyla gerçekleştiğini söyledi.Şehirlerin ve demokrasilerin tarihsel olarak birlikte geliştiğini ifade eden İmamoğlu, bu durumun günümüzde de devam ettiğini kaydetti.İmamoğlu, "Bu birlikteliğin en önemli nedeni, şehir hayatının da demokratik hayatın da karşılıklı güven üzerinde yükselmesidir. İnsanlar arasındaki güveni sarsan her şey, şehirleri de demokrasiyi de tehdit ediyor. Benimle ve İstanbul halkıyla dayanışma duyguları içerisinde davranan tüm değerli belediye başkanlarına teşekkür ediyorum" diye konuştu.EUROCITIES Başkanı Nardella da İmamoğlu'nun kendileri için önemli bir ilham kaynağı olduğunu dile getirdi.Şehirler arasındaki dayanışmaya, topluluklar arasındaki diyaloğa yürekten inandığını kaydeden Nardella, "Biz belediye başkanları, toplumun en uç noktalarında yer alanlar, en savunmasız olanlar ve giderek daha değişken hale gelen ekonomik ve sosyal dengelerin risklerine en fazla maruz kalanlar için de fırsatları korumak ve yaratmak üzere bir ilhamı somut bir stratejiye dönüştürürüz. Toplumlarımızın sesi olan belediye başkanlarının sesi duyulsun" değerlendirmesini yaptı.Nardella, daha sonra Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo'nun mesajını okudu.Hidalgo mesajında, cuma günkü saldırının ardından Paris'teki durum nedeniyle şu an şehirde bulunması gerektiği için İstanbul'da olamadığını kaydetti.Paris'te 5 gün önce büyük bir ırkçı saldırı yaşandığını ifade eden Hidalgo, mesajında, "Paris, bu şekilde çok büyük şiddet olayları yaşamıştır son zamanlarda fakat, bütün bunlara karşı biz hiçbir zaman korkmadık" ifadelerine yer verdi.Atina Belediye Başkanı Bakoyannis ise "Bugün Avrupa şehirlerinin belediye başkanları, demokratlar ve vatandaşlarımızın ortak gerçeğinin temsilcileri olarak buradayız. Bizler, büyük laflar etmeye değil, Ekrem İmamoğlu'na desteğimizi pratik ve tek yürek olarak ifade etmeye geldik" dedi.Toplantıya, Utrecht, Linz ve Hamburg belediye başkanları da video mesaj gönderdi.İmamoğlu, toplantının ardından belediyenin önünde bekleyen grubun yanına giderek, bir süre sohbet etti.Gruptan bir kişinin "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" demesi üzerine Ekrem İmamoğlu, "Öyle bir duygumuz yok şu anda" yanıtını verdi.

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