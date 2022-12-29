https://sputniknews.com.tr/20221229/guney-kore-kuzeye-ait-5-ihanin-baskent-seule-kadar-ucmasinin-ardindan-tatbikatlar-duzenledi-1065184622.html

Güney Kore, Kuzey'e ait 5 İHA'nın hava sahasını ihlal etmesinin ardından tatbikatlar düzenledi

Güney Kore, Kuzey'e ait 5 İHA'nın hava sahasını ihlal etmesinin ardından tatbikatlar düzenledi

Güney Kore, Kuzey Kore'ye ait 5 insansız hava aracının (İHA) hava sahasını ihlal etmesi ve bunlardan birinin başkent Seul'e kadar uçmasının ardından askeri... 29.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-29T20:09+0300

2022-12-29T20:09+0300

2022-12-29T20:13+0300

savunma

güney kore

kuzey kore

iha

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Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Seul yakınlarındaki tatbikatlarda, sınırı aşan İHA’ları nasıl tespit edeceklerini, izleyeceklerini ve vuracaklarını tatbik etmeye yönelik çeşitli senaryolar oluşturulduğu belirtildi.Simülasyon için kara konuşlu hava savunma silahları ve sınırı aşma taklidi yapan İHA'ları da içeren toplam 20 savaş uçağının, taarruz helikopterinin ve İHA'nın kullanıldığı kaydedildi.Yetkililer, gerçek bir çatışma olmasa da bunun ülkenin 2017'den bu yana ilk büyük İHA karşıtı tatbikatı olduğunu aktardı.Kuzey Kore'ye ait 5 İHA, Güney'in hava sahasını ihlal etmiştiGüney Kore, 26 Aralık’ta Kuzey Kore'ye ait 5 İHA'nın hava sahasını ihlal ettiğini ve bunlardan birinin başkent Seul'e kadar uçtuğunu açıklamıştı.Güney Kore ordusunun savaş uçaklarını havalandırıp helikopterlerden yaklaşık 100 atış yapılmasına karşın İHA'ların vurulamadığı, operasyona katılan "KA-1" tipi savaş uçaklarından birinin düştüğü ancak pilotların yara almadan kurtulduğu bildirilmişti.Yaşananlar üzerine yapılan açıklamada, Kuzey tarafının provokasyonlarına "sert ve hakkıyla" cevap verileceği vurgulanmıştı.Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, Kuzey Kore'ye ait 5 İHA’nın Güney'in hava sahasını ihlal etmesi ve bunlara karşı yapılan operasyonların başarısızlığa uğramasının ardından, silahlı kuvvetlerin keşif ve gözetleme imkanlarını geliştirme taahhüdünde bulunmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20221227/guney-kore-baskent-seule-kadar-ucan-kuzey-ihasini-dusuremedigini-duyurdu--1065077823.html

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