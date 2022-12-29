https://sputniknews.com.tr/20221229/gaga-bulut-olarak-bilinen-sosyal-medya-fenomeni-bulut-altug-santaj-sucundan-gozaltina-alindi-1065181513.html
'Gaga Bulut' olarak bilinen sosyal medya fenomeni Bulut Altuğ, 'şantaj' suçundan gözaltına alındı
'Gaga Bulut' olarak bilinen sosyal medya fenomeni Bulut Altuğ, 'şantaj' suçundan gözaltına alındı
İzmir'de, 'Gaga Bulut' olarak bilinen fenomen Bulut Altuğ (26), sosyal medyadan kanal açarak cinsel içerikli videolar paylaştığı, fotoğraf ve videolardaki... 29.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-29T18:59+0300
2022-12-29T18:59+0300
2022-12-29T18:59+0300
türkiye
gaga bulut
bulut altuğ
cinsel içerik
cinsel içerikli görüntü
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İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2018'de İzmir'de 2 erkek çocuğunu öpüştürdüğü videoyu sosyal medyadan yayınladığı gerekçesiyle yargılandığı davada, 17 yıl hapse çarptırılıp daha sonra tahliye edilen Altuğ'a ait 'iamgagabulut' adlı Instagram hesabını takibe aldı.Ekipler, Altuğ'un, sosyal medya uygulamasından kanal açıp, cinsel içerikli videolar paylaştığı, bu fotoğraf ve videolardaki kişilere ait görselleri kaldırmak için şantaj yaptığını belirledi. Hakkında 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirmek' ve 'şantaj' suçlarından soruşturma açılan Altuğ'a ait adrese bu sabah operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan Altuğ'a ait çelik kasada, suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 500 bin lira değerinde altın ve para ele geçirildi.
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gaga bulut, bulut altuğ, cinsel içerik, cinsel içerikli görüntü
gaga bulut, bulut altuğ, cinsel içerik, cinsel içerikli görüntü
'Gaga Bulut' olarak bilinen sosyal medya fenomeni Bulut Altuğ, 'şantaj' suçundan gözaltına alındı
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İzmir'de, 'Gaga Bulut' olarak bilinen fenomen Bulut Altuğ (26), sosyal medyadan kanal açarak cinsel içerikli videolar paylaştığı, fotoğraf ve videolardaki kişilere ait görselleri kaldırmak için şantaj yaptığı suçlamasıyla gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2018'de İzmir'de 2 erkek çocuğunu öpüştürdüğü videoyu sosyal medyadan yayınladığı gerekçesiyle yargılandığı davada, 17 yıl hapse çarptırılıp daha sonra tahliye edilen Altuğ'a ait 'iamgagabulut' adlı Instagram hesabını takibe aldı.
Ekipler, Altuğ'un, sosyal medya uygulamasından kanal açıp, cinsel içerikli videolar paylaştığı, bu fotoğraf ve videolardaki kişilere ait görselleri kaldırmak için şantaj yaptığını belirledi.
Hakkında 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirmek' ve 'şantaj' suçlarından soruşturma açılan Altuğ'a ait adrese bu sabah operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan Altuğ'a ait çelik kasada, suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 500 bin lira değerinde altın ve para ele geçirildi.