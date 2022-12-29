Erdoğan: Tersine beyin göçü teşviklerimizle önemli bir yere geldik

Nitelikli iş gücünü artırmak için 1 milyon yazılımcı istihdamı projemiz ortaya çıktı.

Hazine Destekli Kefalet Sistemi kapsamında açıkladığımız 200 milyar liralık desteğin 4 milyar liralık kısmını, Teknoloji Destek Paketi olarak ayırdık.

İmalat ve bilişim sektörlerinde ilave istihdam yapan iş yerlerine verilen aylık 10 bin liraya kadar sigorta prim desteğini 2023 sonuna kadar uzatacağız.