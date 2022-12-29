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Erdoğan: Tersine beyin göçü teşviklerimizle önemli bir yere geldik
Erdoğan: Tersine beyin göçü teşviklerimizle önemli bir yere geldik
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "1 Milyon İstihdam Projesi Kamuoyu Bilgilendirme Programı"ndaki konuşmasında "Tersine beyin göçü teşviklerimizle önemli bir yere geldik"... 29.12.2022, Sputnik Türkiye
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politika
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ak parti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "1 Milyon İstihdam Projesi Kamuoyu Bilgilendirme Programı"nda konuştu.Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
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recep tayyip erdoğan, ak parti, cumhurbaşkanı
recep tayyip erdoğan, ak parti, cumhurbaşkanı

Erdoğan: Tersine beyin göçü teşviklerimizle önemli bir yere geldik

14:44 29.12.2022 (güncellendi: 15:40 29.12.2022)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "1 Milyon İstihdam Projesi Kamuoyu Bilgilendirme Programı"ndaki konuşmasında "Tersine beyin göçü teşviklerimizle önemli bir yere geldik" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "1 Milyon İstihdam Projesi Kamuoyu Bilgilendirme Programı"nda konuştu.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
Nitelikli iş gücünü artırmak için 1 milyon yazılımcı istihdamı projemiz ortaya çıktı.
Tersine beyin göçü teşviklerimizle önemli bir yere geldik.
Gördüğü ilgi sebebiyle '1 Milyon Yazılımcı İstihdamı Projemiz'i devam ettirme, önümüzdeki yıl sistemdeki eğitim sayısını 2 katına çıkarma kararı aldık.
Hazine Destekli Kefalet Sistemi kapsamında açıkladığımız 200 milyar liralık desteğin 4 milyar liralık kısmını, Teknoloji Destek Paketi olarak ayırdık.
İmalat ve bilişim sektörlerinde ilave istihdam yapan iş yerlerine verilen aylık 10 bin liraya kadar sigorta prim desteğini 2023 sonuna kadar uzatacağız.
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