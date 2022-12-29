https://sputniknews.com.tr/20221229/dunyanin-en-yuksek-savunma-butcesine-sahip-abdnin-askeri-harcamalari-1065133518.html

Dünyanın en yüksek savunma bütçesine sahip ABD'nin askeri harcamaları

Dünyanın en yüksek savunma bütçesine sahip ABD'nin askeri harcamaları

ABD ordusu sadece dünyanın en güçlü ordularından biri değil, aynı zamanda en yüksek savunma bütçesine de sahip. ABD, sadece 2022 yılında savunma bütçesine... 29.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-29T19:01+0300

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abd

askeri harcama

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Her yıl ABD Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarının karşılanması için onlarca milyar dolar harcanıyor.ABD'nin askeri harcamalarının Çin, Hindistan, Rusya, Japonya gibi büyük ülkelerin savunma harcamalarıyla karşılaştırılması, Sputnik'in infografiğinde.

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2022

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infografik, abd, askeri harcama, инфографика