https://sputniknews.com.tr/20221229/dunyanin-en-yuksek-savunma-butcesine-sahip-abdnin-askeri-harcamalari-1065133518.html
Dünyanın en yüksek savunma bütçesine sahip ABD'nin askeri harcamaları
Dünyanın en yüksek savunma bütçesine sahip ABD'nin askeri harcamaları
ABD ordusu sadece dünyanın en güçlü ordularından biri değil, aynı zamanda en yüksek savunma bütçesine de sahip. ABD, sadece 2022 yılında savunma bütçesine... 29.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-29T19:01+0300
2022-12-29T19:01+0300
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infografik
abd
askeri harcama
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Her yıl ABD Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarının karşılanması için onlarca milyar dolar harcanıyor.ABD'nin askeri harcamalarının Çin, Hindistan, Rusya, Japonya gibi büyük ülkelerin savunma harcamalarıyla karşılaştırılması, Sputnik'in infografiğinde.
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infografik, abd, askeri harcama, инфографика
infografik, abd, askeri harcama, инфографика
Dünyanın en yüksek savunma bütçesine sahip ABD'nin askeri harcamaları
19:01 29.12.2022 (güncellendi: 19:21 29.12.2022) Abone ol
ABD ordusu sadece dünyanın en güçlü ordularından biri değil, aynı zamanda en yüksek savunma bütçesine de sahip. ABD, sadece 2022 yılında savunma bütçesine 768.2 milyar dolar ayırdı.
Her yıl ABD Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarının karşılanması için onlarca milyar dolar harcanıyor.
ABD'nin askeri harcamalarının Çin, Hindistan, Rusya, Japonya gibi büyük ülkelerin savunma harcamalarıyla karşılaştırılması, Sputnik'in infografiğinde.