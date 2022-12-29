https://sputniknews.com.tr/20221229/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1065154754.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar 2022'nin son perşembe gününde 18.72 liradan satılıyor, euro ise 19.93 TL. 29.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-29T09:25+0300
2022-12-29T09:25+0300
2022-12-29T09:25+0300
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Dolar, 29 Aralık 2022 sabahında 18.70 lira bandının üzerinde işlem görüyor.Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 18.7117 lira, satış fiyatı 18.7153 lira seviyesinde yer alıyor.Euro/TL 19.8778 lira alış fiyatı, 19.9397 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.Euro/dolar paritesi ise 1.0623 seviyesinde işlem görüyor.Çeyrek altın ne kadar?Çeyrek altın fiyatlarında son durum...Ons altın fiyatı 1808 dolar seviyesinde yer alırken, gram altın 1088 liraya alıcı buluyor. Spot piyasada altın satış fiyatları; çeyrek altın 1813 lira, yarım altın 3626 lira, cumhuriyet altını 7218 liradan el değiştiriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221228/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1065120861.html
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dolar ne kadar,euro ne kadar,dolar fiyatları,çeyrek altın ne kadar,gram altın ne kadar
dolar ne kadar,euro ne kadar,dolar fiyatları,çeyrek altın ne kadar,gram altın ne kadar
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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Dolar 2022'nin son perşembe gününde 18.72 liradan satılıyor, euro ise 19.93 TL.
Dolar, 29 Aralık 2022 sabahında 18.70 lira bandının üzerinde işlem görüyor.
Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 18.7117 lira, satış fiyatı 18.7153 lira seviyesinde yer alıyor.
Euro/TL 19.8778 lira alış fiyatı, 19.9397 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.
Euro/dolar paritesi ise 1.0623 seviyesinde işlem görüyor.
Çeyrek altın ne kadar?
Çeyrek altın fiyatlarında son durum...
Ons altın fiyatı 1808 dolar seviyesinde yer alırken, gram altın 1088 liraya alıcı buluyor. Spot piyasada altın satış fiyatları; çeyrek altın 1813 lira, yarım altın 3626 lira, cumhuriyet altını 7218 liradan el değiştiriyor.