https://sputniknews.com.tr/20221229/deniz-ve-hava-kuvvetlerinden-ege-denizinde-fiili-silah-egitimi-1065170994.html

Deniz ve Hava kuvvetlerinden Ege Denizi'nde fiili silah eğitimi

Deniz ve Hava kuvvetlerinden Ege Denizi'nde fiili silah eğitimi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlıkları tarafından Şehit Denizci Piyade Er Musa Kaya fiili silah eğitimlerinin... 29.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-29T16:14+0300

2022-12-29T16:14+0300

2022-12-29T16:14+0300

savunma

tatbikat

deniz kuvvetleri

ege denizi

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Bakanlıktan yapılan videolu paylaşımda, manş hedeflerine başarıyla isabet eden hava savunma atışlarına ilişkin görüntülere yer verildi.Açıklamada, "Deniz ve Hava Kuvvetlerimiz tarafından Şehit Dz. P. Er Musa Kaya fiili silah eğitimleri gerçekleştirildi. Ege'nin Türk kara suları ve hava sahası içinde gerçekleştirilen eğitimde uçaklarımız tarafından çekilen manş hedeflerine hava savunma atışları başarıyla yapıldı." ifadeleri kullanıldı.

ege denizi

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tatbikat, deniz kuvvetleri, ege denizi