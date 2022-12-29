https://sputniknews.com.tr/20221229/cumhurbaskani-erdogandan-2023un-asik-veysel-yili-olarak-kutlanmasina-iliskin-genelge-1065152064.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2023'ün 'Aşık Veysel Yılı' olarak kutlanmasına ilişkin genelge

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2023'ün 'Aşık Veysel Yılı' olarak kutlanmasına ilişkin genelge

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılının 'Aşık Veysel Yılı' olarak kutlanmasına ilişkin genelge yayımladı. 29.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-29T03:05+0300

2022-12-29T03:05+0300

2022-12-29T03:05+0300

aşık veysel

2023

resmi gazete

türkiye

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Resmi Gazete'de yer alan genelgede, aşıklık geleneğinin en önemli temsilcilerinden olan büyük halk ozanı Aşık Veysel'in, yalın bir Türkçe ile ortaya koyduğu eserlerinde hüznün yanı sıra yaşama sevinci, doğa ve insan sevgisi, dostluk, birlik ve beraberlik üzerine gelecek nesillere kıymetli dizeler armağan ettiğini hatırlattı.Sözlü kültür geleneği içinde yetişen ve halk kültüründen beslenen Aşık Veysel'in asırlara sari zengin kültür mirasının temel taşlarından biri olduğunu belirten Erdoğan, "Aşık Veysel'in vefatının 50'nci sene-i devriyesi olan 2023 yılı, UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alınmıştır. Sazı ve sözüyle dünya penceresinden insanlığa seslenen Aşık Veysel'i hürmetle ve rahmetle yad etmek üzere yıl boyunca yurt genelinde ve yurt dışında etkinlikler düzenlenecektir" ifadelerini kullandı.Bu kapsamda düzenlenecek etkinliklerin Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının koordinasyonunda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte yürütüleceğini bildiren Erdoğan, şunları kaydetti:

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aşık veysel, 2023, resmi gazete