https://sputniknews.com.tr/20221229/cavusoglu-hulusi-pasa-ve-hakan-bey-dun-moskovadaydi-ben-de-lavrovla-gorusecegim-1065156893.html
Çavuşoğlu: Hulusi Paşa ve Hakan Bey dün Moskova’daydı, ben de Lavrov’la görüşeceğim
Çavuşoğlu: Hulusi Paşa ve Hakan Bey dün Moskova’daydı, ben de Lavrov’la görüşeceğim
Ankara'da basınla 2022 değerlendirme toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı... 29.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-29T10:56+0300
2022-12-29T10:56+0300
2022-12-29T10:57+0300
türkiye
mevlüt çavuşoğlu
dışişleri bakanlığı
rusya
sergey lavrov
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/08/1063209254_0:59:1200:734_1920x0_80_0_0_277e2c915f4dd4dea1794719488c8fca.jpg
Konuşmasında Yunanistan’la yılın başında diyalog kanallarını işletmeye çalıştıklarını anımsatan Çavuşoğlu, istişari görüşmelerin 64'üncüsünü şubatta gerçekleştirdiklerini belirtti.Çavuşoğlu, daha sonra Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Türkiye aleyhine kampanya başlatması, Ege’deki tahrikler, soykırım iddiaları ve Batı Trakya Türklerine baskılar nedeniyle bu diyaloğu askıya aldıklarını anlattı.Yunanistan’ın gayri askeri statüdeki adalarda yaptığı ihlaller konusunda Birleşmiş Milletlere (BM) 2021’de iki mektup verdiklerini ifade eden Çavuşoğlu, Yunanistan’ın, Lozan ve Paris antlaşmalarından kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde egemenlik haklarını Türkiye'ye karşı öne süremeyeceğini kayda geçirdiklerini dile getirdi.Çavuşoğlu, Yunanistan’ın Türkiye'ye cevaben verdiği mektupların siyasi içerikli olduğunu ve Türkiye'nin, Atina yönetiminin ikinci mektubuna cevaben eylülde üçüncü mektubunu BM’ye ilettiğini aktardı.Son günlerde Yunan basınındaki özellikle Girit’in çevresinde kara sularının 12 mile çıkarılacağına dair haberlere değinen Çavuşoğlu, "Bizim bu konudaki tutumumuz net. Değil 12, Ege’de 1 mil dahi kara suyu genişlemesine izin vermeyiz. Meclisimizin bu konuda 1995’te aldığı karar nettir ve halen geçerlidir. Yunanistan’ı bir kez daha uyarıyoruz: Arkana almaya çalıştıklarına güvenerek sahte kahramanlık peşinde koşma. Maceraya atılma. Sonu sizin için hiç iyi olmaz!" diye konuştu.Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ın dün Moskova'ya yaptığı ziyarete ilişkin, "Hulusi Paşa ve Hakan Bey, dün Moskova’daydı malumunuz. Ben de Lavrov’la görüşeceğim." ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20221229/bakan-akardan-aciklama-suriyede-sulh-ve-istikrarin-saglanmasi-icin-yapilacaklari-gorustuk-1065154340.html
türkiye
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/08/1063209254_72:0:1128:792_1920x0_80_0_0_84bbc67e69c1772881a05c3a84edc0f0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
mevlüt çavuşoğlu, dışişleri bakanlığı, rusya, sergey lavrov
mevlüt çavuşoğlu, dışişleri bakanlığı, rusya, sergey lavrov
Çavuşoğlu: Hulusi Paşa ve Hakan Bey dün Moskova’daydı, ben de Lavrov’la görüşeceğim
10:56 29.12.2022 (güncellendi: 10:57 29.12.2022) Abone ol
Ankara'da basınla 2022 değerlendirme toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ın dün Moskova'ya yaptığı ziyarete ilişkin, "Hulusi Paşa ve Hakan Bey, dün Moskova’daydı malumunuz. Ben de Lavrov’la görüşeceğim" dedi.
Konuşmasında Yunanistan’la yılın başında diyalog kanallarını işletmeye çalıştıklarını anımsatan Çavuşoğlu, istişari görüşmelerin 64'üncüsünü şubatta gerçekleştirdiklerini belirtti.
Çavuşoğlu, daha sonra Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Türkiye aleyhine kampanya başlatması, Ege’deki tahrikler, soykırım iddiaları ve Batı Trakya Türklerine baskılar nedeniyle bu diyaloğu askıya aldıklarını anlattı.
Yunanistan’ın gayri askeri statüdeki adalarda yaptığı ihlaller konusunda Birleşmiş Milletlere (BM) 2021’de iki mektup verdiklerini ifade eden Çavuşoğlu, Yunanistan’ın, Lozan ve Paris antlaşmalarından kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde egemenlik haklarını Türkiye'ye karşı öne süremeyeceğini kayda geçirdiklerini dile getirdi.
Çavuşoğlu, Yunanistan’ın Türkiye'ye cevaben verdiği mektupların siyasi içerikli olduğunu ve Türkiye'nin, Atina yönetiminin ikinci mektubuna cevaben eylülde üçüncü mektubunu BM’ye ilettiğini aktardı.
Son günlerde Yunan basınındaki özellikle Girit’in çevresinde kara sularının 12 mile çıkarılacağına dair haberlere değinen Çavuşoğlu, "Bizim bu konudaki tutumumuz net. Değil 12, Ege’de 1 mil dahi kara suyu genişlemesine izin vermeyiz. Meclisimizin bu konuda 1995’te aldığı karar nettir ve halen geçerlidir. Yunanistan’ı bir kez daha uyarıyoruz: Arkana almaya çalıştıklarına güvenerek sahte kahramanlık peşinde koşma. Maceraya atılma. Sonu sizin için hiç iyi olmaz!" diye konuştu.
Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ın dün Moskova'ya yaptığı ziyarete ilişkin, "Hulusi Paşa ve Hakan Bey, dün Moskova’daydı malumunuz. Ben de Lavrov’la görüşeceğim." ifadelerini kullandı.