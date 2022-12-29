https://sputniknews.com.tr/20221229/carovodyenin-sirlari-beyaz-perdeye-uyarlaniyor-harry-potter-ve-yuzuklerin-efendisine-yanitimiz-1065189289.html
Çarovodye’nin Sırları beyaz perdeye uyarlanıyor: 'Harry Potter ve Yüzüklerin Efendisi’ne yanıtımız'
Çarovodye’nin Sırları beyaz perdeye uyarlanıyor: 'Harry Potter ve Yüzüklerin Efendisi’ne yanıtımız'
Çocuk yazarı Yuliya İvanova’nın 'Çarovodye’nin Sırları' adlı kitabı Rus animasyon stüdyosu Soyuzmultfilm tarafından sinema uyarlanacak. Soyuzmultfilm'den “Bu... 29.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-29T21:38+0300
2022-12-29T21:38+0300
2022-12-29T21:39+0300
harry potter
yaşam
rus
animasyon
animasyon filmi
çocuk kitabı
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Rus animasyon stüdyosu Soyuzmultfilm, çocuk kitabı yazarı Yuliya İvanova’nın kaleminden çıkan 'Çarovodye’nin Sırları' adlı kitabı beyaz perdeye uyarlayacak.Soyuzmultfilm’den yapılan açıklamada, “Bu aslında bizim Harry Potter ve Yüzüklerin Efendisi’ne yanıtımız. Elda ve Şani adlı genç büyücülerin yaşadığı gizemli ve güzel bir dünya. Bu kızlar, güçlü büyülü tarikatlardan oluşan bir krallık içindeki bölünmeye direniyor. Çok sayıda orijinal karakter ve hikaye olacak” ifadesine yer verildi.Animasyon stüdyosu ayrıca yazar Oleg Roy’un ‘Maluşa’ adlı kitabının animasyon filmini çekmeyi planlıyor. Kitapta, kuzeyde yaşayan Erik adlı bir gençten bahsediliyor. Erik, ailesine asker olmaya layık olduğunu kanıtlamaya çalışıyor. Filmin, senaryo yazım aşamasında olduğu belirtildi.
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harry potter, rus, animasyon, animasyon filmi, çocuk kitabı
harry potter, rus, animasyon, animasyon filmi, çocuk kitabı
Çarovodye’nin Sırları beyaz perdeye uyarlanıyor: 'Harry Potter ve Yüzüklerin Efendisi’ne yanıtımız'
21:38 29.12.2022 (güncellendi: 21:39 29.12.2022) Abone ol
Çocuk yazarı Yuliya İvanova’nın 'Çarovodye’nin Sırları' adlı kitabı Rus animasyon stüdyosu Soyuzmultfilm tarafından sinema uyarlanacak. Soyuzmultfilm'den “Bu aslında bizim Harry Potter ve Yüzüklerin Efendisi’ne yanıtımız" açıklaması yapıldı.
Rus animasyon stüdyosu Soyuzmultfilm, çocuk kitabı yazarı Yuliya İvanova’nın kaleminden çıkan 'Çarovodye’nin Sırları' adlı kitabı beyaz perdeye uyarlayacak.
Soyuzmultfilm’den yapılan açıklamada, “Bu aslında bizim Harry Potter ve Yüzüklerin Efendisi’ne yanıtımız. Elda ve Şani adlı genç büyücülerin yaşadığı gizemli ve güzel bir dünya. Bu kızlar, güçlü büyülü tarikatlardan oluşan bir krallık içindeki bölünmeye direniyor. Çok sayıda orijinal karakter ve hikaye olacak” ifadesine yer verildi.
Animasyon stüdyosu ayrıca yazar Oleg Roy’un ‘Maluşa’ adlı kitabının animasyon filmini çekmeyi planlıyor. Kitapta, kuzeyde yaşayan Erik adlı bir gençten bahsediliyor. Erik, ailesine asker olmaya layık olduğunu kanıtlamaya çalışıyor. Filmin, senaryo yazım aşamasında olduğu belirtildi.