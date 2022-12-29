https://sputniknews.com.tr/20221229/carovodyenin-sirlari-beyaz-perdeye-uyarlaniyor-harry-potter-ve-yuzuklerin-efendisine-yanitimiz-1065189289.html

Çarovodye’nin Sırları beyaz perdeye uyarlanıyor: 'Harry Potter ve Yüzüklerin Efendisi’ne yanıtımız'

Çarovodye’nin Sırları beyaz perdeye uyarlanıyor: 'Harry Potter ve Yüzüklerin Efendisi’ne yanıtımız'

Çocuk yazarı Yuliya İvanova’nın 'Çarovodye’nin Sırları' adlı kitabı Rus animasyon stüdyosu Soyuzmultfilm tarafından sinema uyarlanacak. Soyuzmultfilm'den “Bu... 29.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-29T21:38+0300

2022-12-29T21:38+0300

2022-12-29T21:39+0300

harry potter

yaşam

rus

animasyon

animasyon filmi

çocuk kitabı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0c/15/1051977101_246:0:1675:804_1920x0_80_0_0_354696d369fba996b1e7a4a9c05ba403.jpg

Rus animasyon stüdyosu Soyuzmultfilm, çocuk kitabı yazarı Yuliya İvanova’nın kaleminden çıkan 'Çarovodye’nin Sırları' adlı kitabı beyaz perdeye uyarlayacak.Soyuzmultfilm’den yapılan açıklamada, “Bu aslında bizim Harry Potter ve Yüzüklerin Efendisi’ne yanıtımız. Elda ve Şani adlı genç büyücülerin yaşadığı gizemli ve güzel bir dünya. Bu kızlar, güçlü büyülü tarikatlardan oluşan bir krallık içindeki bölünmeye direniyor. Çok sayıda orijinal karakter ve hikaye olacak” ifadesine yer verildi.Animasyon stüdyosu ayrıca yazar Oleg Roy’un ‘Maluşa’ adlı kitabının animasyon filmini çekmeyi planlıyor. Kitapta, kuzeyde yaşayan Erik adlı bir gençten bahsediliyor. Erik, ailesine asker olmaya layık olduğunu kanıtlamaya çalışıyor. Filmin, senaryo yazım aşamasında olduğu belirtildi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

harry potter, rus, animasyon, animasyon filmi, çocuk kitabı