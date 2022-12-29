https://sputniknews.com.tr/20221229/birlesik-rusya-partisi-liderleri-catisma-bolgesindeki-askerlerle-gorustu-1065175131.html
Birleşik Rusya partisi liderleri çatışma bölgesindeki askerlerle görüştü
Birleşik Rusya partisi liderleri çatışma bölgesindeki askerlerle görüştü
İktidardaki Birleşik Rusya partisinin Genel Konsey Sekreteri ve Özel Askeri Harekat Çalışma Grubu’nun başkanı Andrey Turçak ve Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi... 29.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-29T17:23+0300
2022-12-29T17:23+0300
2022-12-29T17:23+0300
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Birleşik Rusya partisinin Telegram hesabından yapılan paylaşımda, çatışma bölgesindeki askerlerle görüşmeye Duma milletvekili İgor Kastyukeviç ve Hava İndirme Kuvvetleri Komutanı Mihail Teplinskiy’in de katıldığı ifade edildi.War Gonzo bloğunun verdiği bilgiye göre, Turçak ve Kiriyenko başkanlığındaki heyet basına kapalı formatta gerçekleşen bir dizi görüşmeye katıldı. Turçak ve Kiriyenko ayrıca Herson Vali Vekili Vladimir Saldo’nun katılımıyla düzenlenen ödül törenine de katıldılar.
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Birleşik Rusya partisi liderleri çatışma bölgesindeki askerlerle görüştü
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İktidardaki Birleşik Rusya partisinin Genel Konsey Sekreteri ve Özel Askeri Harekat Çalışma Grubu’nun başkanı Andrey Turçak ve Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Sergey Kiriyenko, çatışma bölgesine gelerek askerlerle görüştü.
Birleşik Rusya partisinin Telegram hesabından yapılan paylaşımda, çatışma bölgesindeki askerlerle görüşmeye Duma milletvekili İgor Kastyukeviç ve Hava İndirme Kuvvetleri Komutanı Mihail Teplinskiy’in de katıldığı ifade edildi.
War Gonzo bloğunun verdiği bilgiye göre, Turçak ve Kiriyenko başkanlığındaki heyet basına kapalı formatta gerçekleşen bir dizi görüşmeye katıldı. Turçak ve Kiriyenko ayrıca Herson Vali Vekili Vladimir Saldo’nun katılımıyla düzenlenen ödül törenine de katıldılar.