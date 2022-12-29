https://sputniknews.com.tr/20221229/biden-gizli-servise-guvenmiyor-kopeginin-ajan-isirdigi-hikayesinin-ayrintilarina-inanmiyor-1065164297.html

'Biden, Gizli Servis'e güvenmiyor, köpeğinin ajan ısırdığı hikayesinin ayrıntılarına inanmıyor'

'Biden, Gizli Servis'e güvenmiyor, köpeğinin ajan ısırdığı hikayesinin ayrıntılarına inanmıyor'

Yazar Chris Whipple'ın 17 Ocak'ta piyasaya çıkacak 'Hayatının Mücadelesi: Joe Biden'ın Beyaz Sarayı'nın İçinden' isimli kitabına göre ABD Başkanı, Beyaz... 29.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-29T13:51+0300

2022-12-29T13:51+0300

2022-12-29T14:03+0300

dünya

gizli servis

joe biden

abd

beyaz saray

köpek

ajan

donald trump

irkçı

muhafazakar

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ABD Başkanı Joe Biden'ın 1901'deki William McKinley suikastından beri Başkan'ı korumakla görevli Gizli Servis'le güven sorunları yaşadığı iddia edildi. Yazar Chris Whipple'ın 17 Ocak'ta piyasaya çıkacak 'Hayatının Mücadelesi: Joe Biden'ın Beyaz Sarayı'nın İçinden' isimli kitabından medyanın yaptığı alıntılara göre Biden, "son derece muhafazakar eğilimli olan Güneyli beyaz eski polislerle dolu Gizli Servis'te önceki Başkan Donald Trump'ın sıkı taraftarlarının bulunduğuna inanıyor". Biden'ın binlerce Trump destekçisinin Kasım 2020 seçim sonuçlarının onaylanmasını durdurmak amacıyla ABD Kongresi'ne baskın düzenlediği 6 Ocak 2021'de atılan mesajları sildiği ortaya çıkan Gizli Servis ajanlarının 'fazla politize olduğu ve işinin ehli olmadığı' kanaatini taşıdığı da öne sürüldü. Selefi Trump'ın eski Gizli Servis Direktör Yardımcısı Tony Ornato'yu Beyaz Saray Genel Sekreter Yardımcılığına atadığını da hesaba katan Biden'ın kendisini korumakla görevlendirilen ajanlarla ilgili endişelerinin katmerlendiği ileri sürüldü.Kitapta "Yeni bir yabancı topluluğuyla çevrili olan Biden, 'Bu insanlar beni gerçekten burada istiyor mu' diye düşünmeden edemedi" görüşüne yer verildi.Kitaba göre ABD Başkanı, kendi Alman çoban köpeği Major'ın Beyaz Saray'a taşındıktan sonra çalışanları ısırdığına dair haberlerle ilgili de Gizli Servis'e şüpheyle bakıyor. Major'ın bir Gizli Servis ajanını ısırması olayını çevreleyen bazı ayrıntılara inanmakta güçlük çektiği belirtilen Biden'ın Major'ın bir ajanı ısırdığından şüphe duymadığı, ama bir arkadaşına olayın geçtiği söylenen Beyaz Saray'ın ikinci katında Gizli Servis görevlilerinin asla bulunmadığını söylediği aktarıldı. Kitapta "Biden, 'Olayın gidişatı hakkında biri yalan söylüyor' diye düşündü" görüşüne yer verildi. O dönemde Beyaz Saray'daki hayata yeni alıştığını söyleyerek Major'ı savunan Biden, "Bir köşeyi döndüğünde hiç tanımadığın iki kişi varsa, ne yaparsın. Major aslında sadece yeni gelenleri yalamak ve kuyruğunu sallamak isteyen çok tatlı bir köpektir" demişti. Biden çiftinin Kasım 2018'de yardım derneği Delaware Humane Association'dan sahiplendiği Major, Beyaz Saray'a gelen ilk kurtarılmış köpek olmuştu. 2008'de bir yetiştiriciden satın aldıkları diğer Alman kurdu Champ'in Beyaz Saray'a taşındıktan 6 ay sonra ölmesi ve Major'ın saldırgan davranışları nedeniyle Beyaz Saray'dan uzaklaştırılmasının ardından, Biden çiftine Aralık 2021'de Commander isimli bir Alman kurdu hediye edildi.

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gizli servis, joe biden, abd, beyaz saray, köpek, ajan, donald trump, irkçı, muhafazakar