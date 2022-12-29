https://sputniknews.com.tr/20221229/beril-isiktan-esi-kenan-isikin-saglik-durumu-hakkinda-aciklama-artik-dik-durabiliyor-1065165839.html

Beril Işık’tan eşi Kenan Işık’ın sağlık durumu hakkında açıklama: 'Artık dik durabiliyor'

Beril Işık’tan eşi Kenan Işık’ın sağlık durumu hakkında açıklama: 'Artık dik durabiliyor'

Sekiz sene önce gittiği spor salonunun saunasında düşerek beyin kanaması geçiren Kenan Işık, uzun süredir evinde tedavi görüyor. Ünlü sanatçının sağlık... 29.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-29T14:18+0300

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'Dadı', 'Kim Milyoner Olmak İster' gibi dizi ve programlarla hafızalara kazınan usta oyuncu Kenan Işık, 2014 yılında gittiği spor salonunda ayağı kayarak yere düşmesi sonucu başını çarparak komaya girmişti.Tedavisi uzun yıllardır evde devam eden Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında eşi Beril Işık'tan mutlu eden bir açıklama geldi.Haber Global’de yer alan habere göre; Işık'ın her şeyi duyduğunu fakat tepki veremediğini kaydeden Beril Işık, "Yoğun bir şekilde fizyoterapi ve ergoterapi görüyor. Bakışlarıyla etrafındakini takip edebiliyor" dedi.Eşi Kenan Işık'ın artık gözleriyle iletişim kurabildiğini söyleyen Beril Işık, "Tekerlekli sandalyesinde kimi zaman bütün gün oturuyor. Vücudunu artık tamamen kendisi tutabiliyor, dik durabiliyor. Daha önce bunların hiçbirini yapamıyordu" ifadelerini kullandı.

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haberler, kenan işık