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Belarus’tan Ukrayna’ya füze olayını araştırma çağrısı
Belarus’tan Ukrayna’ya füze olayını araştırma çağrısı
Belarus Dışişleri Bakanlığı, ülke topraklarına düşen füzeyle ilgili Ukrayna’dan soruşturma başlatmasını talep eti. 29.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-29T23:15+0300
2022-12-29T23:15+0300
dünya
ukrayna
rusya
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füze
belarus
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Belarus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anatoliy Glaz, “Hava savunma sistemimiz, Belarus hava sahasında Ukrayna’ya ait S-300 füzesini vurdu. Bu çok ciddi bir olay. Bu bağlamda, Ukrayna Büyükelçisi İgor Kizim bugün Belarus Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı. Kizim’e kararlı protesto notası verildi” ifadesini kullandı.Kiev’den, olayla ilgili soruşturma başlatmayı, suçluları cezalandırmayı ve 'herkes için feci sonuçları olacak' bu tür olayların tekrarlanmaması için tedbirler almayı talep ettiklerini belirten Glaz, bu olayın kasıtlı provokasyon olup olmadığını anlamak için soruşturmanın sonuçlarını bekleyeceklerini kaydetti.Ukrayna: Olayı araştırmaya hazırızUkrayna Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Ukrayna, kendi hava sahasını kayıtsız şartsız savunma ve koruma hakkını saklı tutarken, aynı zamanda 29 Aralık’ta, Rusya’nın büyük füze saldırısının püskürtülmesi sonucu Belarus toprakları üzerinde meydana gelen olayla ilgili tarafsız soruşturma yürütmeye hazır” ifadesine yer verildi.Açıklamada Ukrayna'nın, Rusya'nın desteğiyle hiçbir şekilde ilişkili olmayan ülkelerden yetkili uzmanları böyle bir soruşturmaya katılmaya davet etmeye hazır olduğu belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20221229/belarus-topraklarina-ukraynaya-ait-bir-fuze-dustu-1065166066.html
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ukrayna, rusya, ukrayna krizi, füze, belarus

Belarus’tan Ukrayna’ya füze olayını araştırma çağrısı

23:15 29.12.2022
© Belarus Savunma BakanlığıBelarus ordusu
Belarus ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2022
© Belarus Savunma Bakanlığı
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Belarus Dışişleri Bakanlığı, ülke topraklarına düşen füzeyle ilgili Ukrayna’dan soruşturma başlatmasını talep eti.
Belarus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anatoliy Glaz, “Hava savunma sistemimiz, Belarus hava sahasında Ukrayna’ya ait S-300 füzesini vurdu. Bu çok ciddi bir olay. Bu bağlamda, Ukrayna Büyükelçisi İgor Kizim bugün Belarus Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı. Kizim’e kararlı protesto notası verildi” ifadesini kullandı.
Kiev’den, olayla ilgili soruşturma başlatmayı, suçluları cezalandırmayı ve 'herkes için feci sonuçları olacak' bu tür olayların tekrarlanmaması için tedbirler almayı talep ettiklerini belirten Glaz, bu olayın kasıtlı provokasyon olup olmadığını anlamak için soruşturmanın sonuçlarını bekleyeceklerini kaydetti.

Ukrayna: Olayı araştırmaya hazırız

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Ukrayna, kendi hava sahasını kayıtsız şartsız savunma ve koruma hakkını saklı tutarken, aynı zamanda 29 Aralık’ta, Rusya’nın büyük füze saldırısının püskürtülmesi sonucu Belarus toprakları üzerinde meydana gelen olayla ilgili tarafsız soruşturma yürütmeye hazır” ifadesine yer verildi.
Açıklamada Ukrayna'nın, Rusya'nın desteğiyle hiçbir şekilde ilişkili olmayan ülkelerden yetkili uzmanları böyle bir soruşturmaya katılmaya davet etmeye hazır olduğu belirtildi.
Belarus ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2022
Ukrayna krizi
Belarus topraklarına Ukrayna’ya ait bir füze düştü
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