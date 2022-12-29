https://sputniknews.com.tr/20221229/belarustan-ukraynaya-fuze-olayini-arastirma-cagrisi-1065196961.html

Belarus’tan Ukrayna’ya füze olayını araştırma çağrısı

Belarus’tan Ukrayna’ya füze olayını araştırma çağrısı

Belarus Dışişleri Bakanlığı, ülke topraklarına düşen füzeyle ilgili Ukrayna’dan soruşturma başlatmasını talep eti. 29.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-29T23:15+0300

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Belarus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anatoliy Glaz, “Hava savunma sistemimiz, Belarus hava sahasında Ukrayna’ya ait S-300 füzesini vurdu. Bu çok ciddi bir olay. Bu bağlamda, Ukrayna Büyükelçisi İgor Kizim bugün Belarus Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı. Kizim’e kararlı protesto notası verildi” ifadesini kullandı.Kiev’den, olayla ilgili soruşturma başlatmayı, suçluları cezalandırmayı ve 'herkes için feci sonuçları olacak' bu tür olayların tekrarlanmaması için tedbirler almayı talep ettiklerini belirten Glaz, bu olayın kasıtlı provokasyon olup olmadığını anlamak için soruşturmanın sonuçlarını bekleyeceklerini kaydetti.Ukrayna: Olayı araştırmaya hazırızUkrayna Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Ukrayna, kendi hava sahasını kayıtsız şartsız savunma ve koruma hakkını saklı tutarken, aynı zamanda 29 Aralık’ta, Rusya’nın büyük füze saldırısının püskürtülmesi sonucu Belarus toprakları üzerinde meydana gelen olayla ilgili tarafsız soruşturma yürütmeye hazır” ifadesine yer verildi.Açıklamada Ukrayna'nın, Rusya'nın desteğiyle hiçbir şekilde ilişkili olmayan ülkelerden yetkili uzmanları böyle bir soruşturmaya katılmaya davet etmeye hazır olduğu belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20221229/belarus-topraklarina-ukraynaya-ait-bir-fuze-dustu-1065166066.html

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