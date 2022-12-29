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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221229/belarus-topraklarina-ukraynaya-ait-bir-fuze-dustu-1065166066.html
Belarus topraklarına Ukrayna’ya ait bir füze düştü
Belarus topraklarına Ukrayna’ya ait bir füze düştü
Belarus topraklarına Ukrayna hava savunma sistemleri tarafından fırlatılan bir füzenin düştüğü duyuruldu. 29.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-29T14:45+0300
2022-12-29T15:35+0300
ukrayna krizi
belarus
ukrayna
füze
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Belarus devlet haber ajansı Belta, Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun ülke topraklarına bir füzenin düşmüş olması konusunda bilgilendirildiğini duyurdu.Söz konusu füzenin, Ukrayna’nın S-300 savunma sistemlerinden fırlatıldığının belirlendiği kaydedildi.Ukrayna tarafına ait olduğu belirlenen füzenin yerel saatle (Türkiye saatiyle aynı) 10.00-11.00’de Belarus topraklarına düştüğü belirtildi. Bununla beraber füzenin tam olarak hangi yerleşim yerine düştüğü konusunda bilgi verilmedi.Belta haber ajansının aktardığına göre Ukrayna füzesinin Belarus’a düşmesinin sebepleri hakkındaki incelemeler sürüyor. Belaruslu yetkililerin, iki olasılık üstünde durduğu belirtiliyor: Bunlardan birisi, füzenin yanlış yöne gidip Belarus topraklarına düşmüş olması, ikincisiyse füzenin Belarus hava savunma sistemleri tarafından düşürülmüş olması.
https://sputniknews.com.tr/20221222/lukasenko-baris-istiyorsan-savasa-hazir-ol-1064878272.html
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belarus, ukrayna, füze
belarus, ukrayna, füze

Belarus topraklarına Ukrayna’ya ait bir füze düştü

14:45 29.12.2022 (güncellendi: 15:35 29.12.2022)
© Belarus Savunma BakanlığıBelarus ordusu
Belarus ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2022
© Belarus Savunma Bakanlığı
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Belarus topraklarına Ukrayna hava savunma sistemleri tarafından fırlatılan bir füzenin düştüğü duyuruldu.
Belarus devlet haber ajansı Belta, Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun ülke topraklarına bir füzenin düşmüş olması konusunda bilgilendirildiğini duyurdu.
Söz konusu füzenin, Ukrayna’nın S-300 savunma sistemlerinden fırlatıldığının belirlendiği kaydedildi.
Ukrayna tarafına ait olduğu belirlenen füzenin yerel saatle (Türkiye saatiyle aynı) 10.00-11.00’de Belarus topraklarına düştüğü belirtildi. Bununla beraber füzenin tam olarak hangi yerleşim yerine düştüğü konusunda bilgi verilmedi.
Belta haber ajansının aktardığına göre Ukrayna füzesinin Belarus’a düşmesinin sebepleri hakkındaki incelemeler sürüyor. Belaruslu yetkililerin, iki olasılık üstünde durduğu belirtiliyor: Bunlardan birisi, füzenin yanlış yöne gidip Belarus topraklarına düşmüş olması, ikincisiyse füzenin Belarus hava savunma sistemleri tarafından düşürülmüş olması.
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2022
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