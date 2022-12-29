https://sputniknews.com.tr/20221229/belarus-topraklarina-ukraynaya-ait-bir-fuze-dustu-1065166066.html

Belarus topraklarına Ukrayna’ya ait bir füze düştü

Belarus topraklarına Ukrayna’ya ait bir füze düştü

Belarus topraklarına Ukrayna hava savunma sistemleri tarafından fırlatılan bir füzenin düştüğü duyuruldu. 29.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-29T14:45+0300

2022-12-29T14:45+0300

2022-12-29T15:35+0300

ukrayna krizi

belarus

ukrayna

füze

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/04/0c/1055506385_0:188:2000:1313_1920x0_80_0_0_dbbd75605c495252c79987f18908b76b.jpg

Belarus devlet haber ajansı Belta, Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun ülke topraklarına bir füzenin düşmüş olması konusunda bilgilendirildiğini duyurdu.Söz konusu füzenin, Ukrayna’nın S-300 savunma sistemlerinden fırlatıldığının belirlendiği kaydedildi.Ukrayna tarafına ait olduğu belirlenen füzenin yerel saatle (Türkiye saatiyle aynı) 10.00-11.00’de Belarus topraklarına düştüğü belirtildi. Bununla beraber füzenin tam olarak hangi yerleşim yerine düştüğü konusunda bilgi verilmedi.Belta haber ajansının aktardığına göre Ukrayna füzesinin Belarus’a düşmesinin sebepleri hakkındaki incelemeler sürüyor. Belaruslu yetkililerin, iki olasılık üstünde durduğu belirtiliyor: Bunlardan birisi, füzenin yanlış yöne gidip Belarus topraklarına düşmüş olması, ikincisiyse füzenin Belarus hava savunma sistemleri tarafından düşürülmüş olması.

https://sputniknews.com.tr/20221222/lukasenko-baris-istiyorsan-savasa-hazir-ol-1064878272.html

belarus

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

belarus, ukrayna, füze