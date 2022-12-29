https://sputniknews.com.tr/20221229/bakanligi-arayarak-doktoru-tehdit-eden-kisiye-para-cezasi-1065156663.html
Bakanlığı arayarak 'Bu adamı dövsem haklı mıyım, haksız mı?' dedi, 6 bin lira cezaya çarptırıldı
Bakanlığı arayarak 'Bu adamı dövsem haklı mıyım, haksız mı?' dedi, 6 bin lira cezaya çarptırıldı
Kahramanmaraş'ta gittiği aile sağlığı merkezinde doktora hakaret edip, ardından Sağlık Bakanlığı'nı arayarak, "Bu adamı dövsem haklı mıyım, haksız mıyım?”... 29.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-29T10:50+0300
2022-12-29T10:50+0300
2022-12-29T10:52+0300
yaşam
türkiye
kahramanmaraş
doktor
saldırı
dava
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/1d/1065156474_0:0:771:433_1920x0_80_0_0_ce92a5d5ad13d94f9d54f35abcd03f66.jpg
Kahramanmaraş'ta doktora hakaret edip ardından bakanlığı arayan ve tehdit eden kişi para cezasına çarptırıldı.Geçen ekim ayında Doğukent Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, Covid-19 testi pozitif çıkan kişiyle temaslı olduğu için karantinada olması gereken Ömer Özbiner, rapor almak için merkezde görevli doktor Lütfi Tiyekli'ye gitti.Tiyekli, karantinada olması gerektiği için Özbiner'i evine gitmesi konusunda uyardı. Ömer Özbiner, Tiyekli'ye iddiaya göre hakaret edip aile sağlığı merkezinden ayrıldı. Özbiner, daha sonra şikayet etmek için Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) hattı olan Alo 184'ü arayıp, "Bu adamı dövsem haklı mıyım, haksız mıyım? Sonra doktorları neden dövüyorlar? Doktor dayak yemeyi hak ediyor, gırtlaklamamak için kendimi zor tutuyorum. Doktora bir şey yapmamak için dışarıya çıktım" dedi.SABİM yetkililerinin bilgi vermesi üzerine Dr. Lütfi Tiyekli, Ömer Özbiner hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.İtiraz etti cezası ikiye katlandıYürütülen soruşturma sonunda Ömer Özbiner hakkında 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından Kahramanmaraş 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.'Basit yargılama usulü' kapsamında duruşma yapılmadan 28 Ağustos 2021 tarihinde görülen davada Özbiner, mahkemeye sunduğu yazılı savunmasında iddiaları reddetti. Doktoru şikayet etmek için SABİM'i aradığını belirten Özbiner, "Konuşmamda televizyonda izlediğim vatandaş ve doktor kavgalarını başıma gelince anladım ki; vatandaşın haklı olduğunu gördüm" dedi.Mahkeme, Özbiner'i 'hakaret' suçundan 7 bin 300, 'tehdit' suçundan da 3 bin 600 olmak üzere toplam 10 bin 900 lira adli para cezasına çarptırdı, ardından da hem 'basit yargılama usulü' hem de cezanın sanığın geleceği üzerindeki etkisini göz önünde bulundurarak cezayı 6 bin 800 liraya indirdi.Ömer Özbiner karara itiraz edince 21 Mart 2022 tarihinde yeniden duruşma yapıldı. Mahkeme bu defa Özbiner'i 'hakaret' suçundan 9 bin 100 lira, 'tehdit' suçundan 4 bin 500 lira olmak üzere toplam 13 bin 600 lira adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme, 'basit yargılama usulü' kapsamında verilen 4'e 1'lik indirimi de uygulamadı.Tazminat davası açtıDr. Lütfi Tiyekli bu kararın ardından Ömer Özbiner'in tehdit ve hakaret ederek kendisinin kişilik haklarına saldırdığını iddia ederek Kahramanmaraş 5'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dava açtı.21 Aralık'ta görülen karar duruşmasında Ömer Özbiner, davanın reddedilmesini talep ederek, "Yapmadığım bir fiilden dolayı ceza alıyorum. Bir emsalden dolayı buralara geldim. Ben asgari ücretle çalışan bir insanım. Ben hala taksitli olarak ödeme yapmaktayım. Ödeme yapmakta güçlük çekiyorum" dedi.Duruşma sonunda mahkeme, Ömer Özbiner'in, Dr. Lütfi Tiyekli'ye 6 bin lira manevi tazminat ödemesini hükmetti.'Ceza caydırıcı olmadığı için dava açtım'Kararı değerlendiren Dr. Lütfi Tiyekli, tazminat davasını da diğer sağlık çalışanlarına örnek olması amacıyla açtığını vurgulayarak "Bu yaptığı hakaretler ve tehditler bizim kişilik haklarımıza saldırıdır, bunun da bir karşılığı olmalıdır. Eğer kanunlar buna yeteri kadar ceza vermiyorsa bu cezayı bizim kendimiz sağlamamız gerekiyor. Mahkeme bizi haklı gördü tehdidin ve hakaretin kişilik haklarımıza saldırı olduğunu kabul etti ve tazminat ödenmesine hükmetti" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20221222/istanbulda-iranli-bir-kadinin-meme-kucultme-operasyonu-icin-gittigi-suriyeli-doktor-sahte-cikti-1064880851.html
kahramanmaraş
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/1d/1065156474_0:0:577:433_1920x0_80_0_0_86eb7e2efdeb88400389a1f3f0e8fa61.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, kahramanmaraş, doktor, saldırı, dava
türkiye, kahramanmaraş, doktor, saldırı, dava
Bakanlığı arayarak 'Bu adamı dövsem haklı mıyım, haksız mı?' dedi, 6 bin lira cezaya çarptırıldı
10:50 29.12.2022 (güncellendi: 10:52 29.12.2022) Abone ol
Kahramanmaraş'ta gittiği aile sağlığı merkezinde doktora hakaret edip, ardından Sağlık Bakanlığı'nı arayarak, "Bu adamı dövsem haklı mıyım, haksız mıyım?” dediği gerekçesiyle tehdit ve hakaretten yargılandığı davada 13 bin 600 lira adli para cezası verilen Ömer Özbiner, hakkında açılan tazminat davasında da 6 bin lira para cezasına çarptırıldı.
Kahramanmaraş'ta doktora hakaret edip ardından bakanlığı arayan ve tehdit eden kişi para cezasına çarptırıldı.
Geçen ekim ayında Doğukent Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, Covid-19 testi pozitif çıkan kişiyle temaslı olduğu için karantinada olması gereken Ömer Özbiner, rapor almak için merkezde görevli doktor Lütfi Tiyekli'ye gitti.
Tiyekli, karantinada olması gerektiği için Özbiner'i evine gitmesi konusunda uyardı. Ömer Özbiner, Tiyekli'ye iddiaya göre hakaret edip aile sağlığı merkezinden ayrıldı. Özbiner, daha sonra şikayet etmek için Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) hattı olan Alo 184'ü arayıp, "Bu adamı dövsem haklı mıyım, haksız mıyım? Sonra doktorları neden dövüyorlar? Doktor dayak yemeyi hak ediyor, gırtlaklamamak için kendimi zor tutuyorum. Doktora bir şey yapmamak için dışarıya çıktım" dedi.
SABİM yetkililerinin bilgi vermesi üzerine Dr. Lütfi Tiyekli, Ömer Özbiner hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
İtiraz etti cezası ikiye katlandı
Yürütülen soruşturma sonunda Ömer Özbiner hakkında 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından Kahramanmaraş 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.
'Basit yargılama usulü' kapsamında duruşma yapılmadan 28 Ağustos 2021 tarihinde görülen davada Özbiner, mahkemeye sunduğu yazılı savunmasında iddiaları reddetti. Doktoru şikayet etmek için SABİM'i aradığını belirten Özbiner, "Konuşmamda televizyonda izlediğim vatandaş ve doktor kavgalarını başıma gelince anladım ki; vatandaşın haklı olduğunu gördüm" dedi.
Mahkeme, Özbiner'i 'hakaret' suçundan 7 bin 300, 'tehdit' suçundan da 3 bin 600 olmak üzere toplam 10 bin 900 lira adli para cezasına çarptırdı, ardından da hem 'basit yargılama usulü' hem de cezanın sanığın geleceği üzerindeki etkisini göz önünde bulundurarak cezayı 6 bin 800 liraya indirdi.
Ömer Özbiner karara itiraz edince 21 Mart 2022 tarihinde yeniden duruşma yapıldı. Mahkeme bu defa Özbiner'i 'hakaret' suçundan 9 bin 100 lira, 'tehdit' suçundan 4 bin 500 lira olmak üzere toplam 13 bin 600 lira adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme, 'basit yargılama usulü' kapsamında verilen 4'e 1'lik indirimi de uygulamadı.
Tazminat davası açtı
Dr. Lütfi Tiyekli bu kararın ardından Ömer Özbiner'in tehdit ve hakaret ederek kendisinin kişilik haklarına saldırdığını iddia ederek Kahramanmaraş 5'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dava açtı.
21 Aralık'ta görülen karar duruşmasında Ömer Özbiner, davanın reddedilmesini talep ederek, "Yapmadığım bir fiilden dolayı ceza alıyorum. Bir emsalden dolayı buralara geldim. Ben asgari ücretle çalışan bir insanım. Ben hala taksitli olarak ödeme yapmaktayım. Ödeme yapmakta güçlük çekiyorum" dedi.
Duruşma sonunda mahkeme, Ömer Özbiner'in, Dr. Lütfi Tiyekli'ye 6 bin lira manevi tazminat ödemesini hükmetti.
'Ceza caydırıcı olmadığı için dava açtım'
Kararı değerlendiren Dr. Lütfi Tiyekli, tazminat davasını da diğer sağlık çalışanlarına örnek olması amacıyla açtığını vurgulayarak "Bu yaptığı hakaretler ve tehditler bizim kişilik haklarımıza saldırıdır, bunun da bir karşılığı olmalıdır. Eğer kanunlar buna yeteri kadar ceza vermiyorsa bu cezayı bizim kendimiz sağlamamız gerekiyor. Mahkeme bizi haklı gördü tehdidin ve hakaretin kişilik haklarımıza saldırı olduğunu kabul etti ve tazminat ödenmesine hükmetti" dedi.