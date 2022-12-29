https://sputniknews.com.tr/20221229/bakan-akardan-aciklama-suriyede-sulh-ve-istikrarin-saglanmasi-icin-yapilacaklari-gorustuk-1065154340.html

Bakan Akar'dan açıklama: Suriye'de sulh ve istikrarın sağlanması için yapılacakları görüştük

Bakan Akar'dan açıklama: Suriye'de sulh ve istikrarın sağlanması için yapılacakları görüştük

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye, Rusya ve Suriye arasındaki üçlü toplantıya ilişkin, “Toplantıda Suriye ve bölgedeki durumun bir an önce olumlu yönde... 29.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-29T09:04+0300

2022-12-29T09:04+0300

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suriye

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rusya

hulusi akar

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Bakan Akar, dün sabah saatlerinde beraberinde MİT Başkanı Hakan Fidan ile Ankara’dan Rusya’nın başkenti Moskova’ya gitti. Vnukova Havalimanı’nda Rus yetkililer, Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar ve diğer ilgililer tarafından karşılanan Bakan Akar ve Hakan Fidan, doğrudan Rusya Savunma Bakanlığı’na geçti. Burada Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ile Rusya Federasyonu ve Suriye istihbarat başkanlarıyla üçlü toplantıda bir araya geldi.İki saate yakın süren toplantının ardından yurda dönüş öncesi toplantıya ilişkin değerlendirmesi sorulan Bakan Akar, “Toplantıda Suriye ve bölgedeki durumun bir an önce olumlu yönde gelişmesi, sulhun, sükunun, istikrarın sağlanması için neler yapılabileceğini görüştük” diye konuştu.Türkiye’nin görüş ve değerlendirmelerini aktardıklarını, diğer tarafların değerlendirmelerini dinlediklerini belirten Bakan Akar, şunları söyledi:Üçlü toplantıların devam etmesi konusunda mutabakata vardıklarını açıklayan Bakan Akar, “Temennimiz bir an önce bölgeye barışın, huzurun, istikrarın gelmesi. Bunun için bugüne kadar yaptığımız gibi bundan sonra da bize düşen görevleri yapmaya devam edecek, gerekli katkıları sağlayacağız” dedi.

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milli savunma bakanlığı (msb), suriye, türkiye, rusya, hulusi akar