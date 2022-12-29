https://sputniknews.com.tr/20221229/atinadan-cavusogluna-yanit-yunanistan--terorize-edilemez-1065189571.html

Atina'dan Çavuşoğlu'na yanıt: Yunanistan, terörize edilemez

Atina'dan Çavuşoğlu'na yanıt: Yunanistan, terörize edilemez

Çavuşoğlu'nun "Değil 12, Ege’de 1 mil dahi karasuyu genişlemesine izin vermeyiz. Meclisimizin bu konuda 1995’de aldığı karar nettir ve halen geçerlidir."... 29.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-29T21:57+0300

2022-12-29T21:57+0300

2022-12-29T21:58+0300

politika

yunanistan

türkiye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/09/0e/1042844575_0:156:3087:1892_1920x0_80_0_0_4941370629bbf869181afcb87eebf1c4.jpg

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "Yunan basınında özellikle Girit'in çevresinde kara sularının 12 mile çıkarılacağına dair haberler var. Bizim bu konudaki tutumumuz net. Değil 12, Ege'de 1 mil dahi kara suyu genişlemesine izin vermeyiz. Meclis'imizin bu konuda 1995'te aldığı karar nettir ve halen geçerlidir. Hangi tedbir gerekiyorsa o tedbiri almamız gerekiyor." açıklamasına Atina'dan cevap geldi.Yunanistan Hükümet Sözcüsü Yannis Oikonomou, Çavuşoğlu'nun açıklamalarını 'tehdit' olarak niteledi. "Yunan hükümeti, tek belirleyici olarak uluslararası hukuk ve ulusal çıkarları ile hareket ediyor." diyen Oikonomou, ülkenin egemenlik hakları söz konusu olduğunda kimsenin nasıl davranacaklarını söyleyemeyeceğini belirtti. “Türkiye’nin tehdit ve meydan okuma taktiği hiçbir yere varamayacağı" ifadelerini kullananan Oikonomou, "Çünkü Yunanistan’ın gözü korkutulamaz ve terörize edilemez. Türk yetkililerin bunun üzerinde durması ve yeni yılda aynı yolu seçmemesi faydalı olacaktır” dedi. Çavuşoğlu, "Yunanistan’ı bir kez daha uyarıyoruz: Arkana almaya çalıştıklarına güvenerek sahte kahramanlık peşinde koşma. Maceraya atılma. Sonu sizin için hiç iyi olmaz!" ifadelerini kullanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20221229/cavusoglu-hulusi-pasa-ve-hakan-bey-dun-moskovadaydi-ben-de-lavrovla-gorusecegim-1065156893.html

yunanistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yunanistan, türkiye