https://sputniknews.com.tr/20221229/arastirma-kadinlar-bekar-erkeklerin-kokusunu-alabiliyor-1065160081.html

Araştırma: Kadınlar, bekar erkeklerin kokusunu alabiliyor

Araştırma: Kadınlar, bekar erkeklerin kokusunu alabiliyor

Avustralyalı bilim insanlarınca yapılan bir araştırma, kadınların bir erkeğin evli ya da bekar olduğunu kokusundan anlayabildiğini ortaya koydu. 29.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-29T12:31+0300

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yaşam

erkek

kadın

bekar

evlilik

eş

koku

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'Frontiers in Psychology' isimli bilim dergisinde yayınlanan araştırma, heteroseksüel 82 kadın ve 46'sı bekar, 45'i evli toplam 91 erkeğin katılımıyla gerçekleştirildi. Avustralya'daki Macquarie Üniversitesi'nden bilim insanları, önce erkek deneklere temiz beyaz tişört vererek kıyafetlerini 'koltuk altlarında önemli bir miktar terin emilebildiği' 24 saat gibi bir süreye kadar giymelerini istedi. Ardından araştırmacılar, denek kadınlara karşılarında bulunan 46'sı bekar toplam 91 erkeğin tişörtleri ve tişörtlerin ait olduğu erkeklerin fotoğrafları verilerek vücut kokularının değerlendirilmesi istendi.Kadın katılımcıların değerlendirmeleri üzerinden elde edilen verilere göre bekar erkeklerin, evli erkeklere nazaran daha ağır bir vücut kokusuna sahip olduğu ortaya çıktı. Araştırma makalesinde, "Ayrıca evli kadınların bekar erkeklerin yüzlerini, evli erkeklere nazaran daha erkeksi olarak değerlendirdiğini tespit ettik" ifadelerine yer verildi.Araştırmacılar, daha uygun bir eş bulma konusunda kokunun kadınlara yardımcı olabildiğini belirtti:Söz konusu araştırmada katılımcılardaki testestoron seviyelerinin dikkate alınmasa da, daha önce yapılan bazı araştırmalarda bekar erkeklerin, ilişkisi olan erkeklere nazaran daha fazla testesteron hormonuna sahip olduğunu gösteriyor.Bu yöndeki araştırmalardan birine imza atan Mehmet Mahmut, Newsweek'e şöyle konuşuyor:Bilim insanları bu farklılığın neden kaynaklandığı konusunda farklı görüşlere sahip olsa da testesteronun 'eş arama' davranışlarıyla ilişkilendirildiği konusunda hemfikir. Mahmut, "Daha önceki araştırmalardan, yüksek oranda testosteron hormonuna sahip olmanın, daha güçlü vücut kokusuyla bağlantılı olduğunu biliyoruz. Potansiyel olarak bekar erkeklerin daha yüksek testosteron seviyeleri vardır" dedi.

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erkek, kadın, bekar, evlilik, eş, koku