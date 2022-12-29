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https://sputniknews.com.tr/20221229/alex-de-souzanin-heykelinin-kaldirilmasi-icin-basvuru-yapilacak-1065153036.html
Alex de Souza'nın heykelinin kaldırılması için başvuru yapılacak
Alex de Souza'nın heykelinin kaldırılması için başvuru yapılacak
Fenerbahçe Kongre Üyesi Serkan Erg, son dönemdeki illegal bahis sitesi reklamları ile gündeme gelen Alex de Souza'nın heykeli kaldırılması için yazılı... 29.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-29T07:25+0300
2022-12-29T07:25+0300
spor
fenerbahçe
alex de souza
heykel
yasadışı bahis
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Serkan Erg, Alex de Souza'nın Fenerbahçe'nin stadının yanındaki Yoğurtçu Parkı giriş bölgesindeki heykelinin kaldırılmasını talep etti. Erg, bunun için yazılı başvuruda bulunacağını belirttiAlex'in heykelinin bulunduğu yerde ayrıca Fenerbahçe'nin iki efsanesinin daha; Can Bartu ve Lefter Küçükandonyadis'in de heykeli bulunuyor. Alex'in heykeli taraftarların kendi aralarında yaptığı organizasyonun sonrasında dikilmişti.Fenerbahçe'nin eski efsane oyuncularından Alex de Souza, 29 Kasım gecesinde sosyal medya hesabından 'Yuvama dönüyorum'' paylaşımında bulundu.Bu paylaşımından sonra taraftarlardan 287 bin beğeni alan Alex, 2 Aralık'ta ise bir bahis sitesinin reklamını yaptı. Bu paylaşımından sonra yıldız oyuncu tepkiler aldı.Alex de Souza'nın illegal bir bahis şirketinin reklamını paylaşmasının ardından Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Ümit Özat, Alex'in paylaşımını altıntılayarak, ''Ben yapsam dolandırıcı dersiniz." ifadelerini kullanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221129/alex-de-souza-yuvama-donuyorum-1063969438.html
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fenerbahçe, alex de souza, heykel, yasadışı bahis
fenerbahçe, alex de souza, heykel, yasadışı bahis

Alex de Souza'nın heykelinin kaldırılması için başvuru yapılacak

07:25 29.12.2022
© İHA Kadıköy’de bulunan eski Fenerbahçeli futbolcu Alex De Souza’nın heykeli
 Kadıköy’de bulunan eski Fenerbahçeli futbolcu Alex De Souza’nın heykeli - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2022
© İHA
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Fenerbahçe Kongre Üyesi Serkan Erg, son dönemdeki illegal bahis sitesi reklamları ile gündeme gelen Alex de Souza'nın heykeli kaldırılması için yazılı başvuruda bulunacağını açıkladı.
Serkan Erg, Alex de Souza'nın Fenerbahçe'nin stadının yanındaki Yoğurtçu Parkı giriş bölgesindeki heykelinin kaldırılmasını talep etti. Erg, bunun için yazılı başvuruda bulunacağını belirtti
Alex'in heykelinin bulunduğu yerde ayrıca Fenerbahçe'nin iki efsanesinin daha; Can Bartu ve Lefter Küçükandonyadis'in de heykeli bulunuyor. Alex'in heykeli taraftarların kendi aralarında yaptığı organizasyonun sonrasında dikilmişti.
Fenerbahçe'nin eski efsane oyuncularından Alex de Souza, 29 Kasım gecesinde sosyal medya hesabından 'Yuvama dönüyorum'' paylaşımında bulundu.
Bu paylaşımından sonra taraftarlardan 287 bin beğeni alan Alex, 2 Aralık'ta ise bir bahis sitesinin reklamını yaptı. Bu paylaşımından sonra yıldız oyuncu tepkiler aldı.
Alex de Souza'nın illegal bir bahis şirketinin reklamını paylaşmasının ardından Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Ümit Özat, Alex'in paylaşımını altıntılayarak, ''Ben yapsam dolandırıcı dersiniz." ifadelerini kullanmıştı.
Alex de Souza - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2022
SPOR
Alex de Souza: Yuvama dönüyorum
29 Kasım, 15:57
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