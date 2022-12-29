https://sputniknews.com.tr/20221229/aksenerden-eyt-aciklamasi-sirada-emekli-maaslari-var-1065150427.html
Akşener'den EYT açıklaması: Sırada emekli maaşlarını asgari ücret düzeyine çıkarmak var
Akşener'den EYT açıklaması: Sırada emekli maaşlarını asgari ücret düzeyine çıkarmak var
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı EYT ile ilgili düzenlemenin ardından paylaştığı mesajda, "İşte bize... 29.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-29T01:16+0300
2022-12-29T01:16+0300
2022-12-29T01:16+0300
politika
meral akşener
eyt
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin ayrıntıları açıkladı.Akşener, sosyal medya hesabından EYT düzenlemesine ilişkin yaptığı açıklamada, "İşte bize böyle gel sayın Erdoğan. Sırada emekli maaşlarını asgari ücret düzeyine çıkarmak var." dedi.
https://sputniknews.com.tr/20221228/cumhurbaskani-erdogan-eyt-duzenlemesini-acikliyor-1065140996.html
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meral akşener, eyt, recep tayyip erdoğan
meral akşener, eyt, recep tayyip erdoğan
Akşener'den EYT açıklaması: Sırada emekli maaşlarını asgari ücret düzeyine çıkarmak var
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı EYT ile ilgili düzenlemenin ardından paylaştığı mesajda, "İşte bize böyle gel sayın Erdoğan. Sırada emekli maaşlarını asgari ücret düzeyine çıkarmak var." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin ayrıntıları açıkladı.
Akşener, sosyal medya hesabından EYT düzenlemesine ilişkin yaptığı açıklamada, "İşte bize böyle gel sayın Erdoğan. Sırada emekli maaşlarını asgari ücret düzeyine çıkarmak var." dedi.