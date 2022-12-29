Akşener'den EYT açıklaması: Sırada emekli maaşlarını asgari ücret düzeyine çıkarmak var

İşte bize böyle gel sayın Erdoğan...



Siyasi rekabeti dedikoduyla değil, hizmetle yap da kazanan milletimiz olsun.



Yapılan düzenleme EYT'li kardeşlerime hayırlı olsun.



Sırada emekli maaşlarını asgari ücret düzeyine çıkarmak var.



Haydi bakalım, bizden önce yap da görelim.