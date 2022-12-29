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Akşener'den EYT açıklaması: Sırada emekli maaşlarını asgari ücret düzeyine çıkarmak var
Akşener'den EYT açıklaması: Sırada emekli maaşlarını asgari ücret düzeyine çıkarmak var
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı EYT ile ilgili düzenlemenin ardından paylaştığı mesajda, "İşte bize... 29.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-29T01:16+0300
2022-12-29T01:16+0300
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meral akşener
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin ayrıntıları açıkladı.Akşener, sosyal medya hesabından EYT düzenlemesine ilişkin yaptığı açıklamada, "İşte bize böyle gel sayın Erdoğan. Sırada emekli maaşlarını asgari ücret düzeyine çıkarmak var." dedi.
https://sputniknews.com.tr/20221228/cumhurbaskani-erdogan-eyt-duzenlemesini-acikliyor-1065140996.html
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meral akşener, eyt, recep tayyip erdoğan
meral akşener, eyt, recep tayyip erdoğan

Akşener'den EYT açıklaması: Sırada emekli maaşlarını asgari ücret düzeyine çıkarmak var

01:16 29.12.2022
© AAİYİ Parti lideri Akşener
İYİ Parti lideri Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2022
© AA
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı EYT ile ilgili düzenlemenin ardından paylaştığı mesajda, "İşte bize böyle gel sayın Erdoğan. Sırada emekli maaşlarını asgari ücret düzeyine çıkarmak var." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin ayrıntıları açıkladı.

Akşener, sosyal medya hesabından EYT düzenlemesine ilişkin yaptığı açıklamada, "İşte bize böyle gel sayın Erdoğan. Sırada emekli maaşlarını asgari ücret düzeyine çıkarmak var." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlediği basın toplantısında, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi konusunda yapılan çalışmanın detaylarına ilişkin açıklamalarda bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2022
EKONOMİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT düzenlemesini açıkladı: 2 milyon 250 bin kişi emeklilik hakkına kavuşuyor
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