https://sputniknews.com.tr/20221229/ak-parti-genel-baskanvekili-kurtulmus-biz-siyasi-parti-olarak-esit-yaristan-yanayiz-1065151585.html

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Biz siyasi parti olarak eşit yarıştan yanayız

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Biz siyasi parti olarak eşit yarıştan yanayız

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Biz siyasi parti olarak eşit yarıştan yanayız. Mahkemelerin siyaseti yönlendirmesine asla rıza göstermeyiz... 29.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-29T02:41+0300

2022-12-29T02:41+0300

2022-12-29T02:41+0300

numan kurtulmuş

politika

saraçhane

6'lı masa

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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, siyasi parti olarak eşit yarıştan yana olduklarını, mahkemelerin siyaseti yönlendirmesine asla rıza göstermeyeceklerini belirterek, altılı masayı, "Ortada devam eden bir mahkeme süreci varken Saraçhane Meydanı'nda bir mitingle niye aday belirleyemediklerini çok net bir şekilde millete gösterdiler" sözleriyle eleştirdi.Kurtulmuş, Bayrampaşa Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Bayrampaşa İlçe Teşkilat Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, seçime az bir süre kaldığını, fedakarca, gayretle çalışan bir teşkilata sahip olduklarını söyledi.İki açıdan çok önemli bir seçime gidildiğini belirten Kurtulmuş, "20 yıldır iktidarda olan AK Parti'nin yapmış olduğu hizmet ve eser siyasetinin milletimiz tarafından ibra edileceği bir seçime gidiyoruz. İnşallah milletimiz 2023'teki seçimde hem Recep Tayyip Erdoğan'ı açık ara birinci çıkartıp yeniden cumhurbaşkanı seçecek hem de AK Parti'yi Meclis'in en güçlü partisi yapacaktır. Ama bundan çok daha önemli olan, bu seçimin ikinci özelliğidir. Bu seçim, Türkiye'nin hangi istikamette yürüyeceğinin tespiti ve tayini seçimi olacaktır. Allah'ın izniyle önümüzdeki seçimler 'Türkiye Yüzyılı' hedefinin kapılarının sonuna kadar açıldığı bir sonuç ortaya çıkaracak ve milletimiz bu yolda yürüyecektir" diye konuştu.Kurtulmuş, AK Parti teşkilatının sadece seçim vakti geldiğinde çalışan bir teşkilat olmadığına işaret ederek, seçimin ertesi günü bir sonraki seçim için gayretle mücadele ettiklerini aktardı.Ana mottosu 'Türkiye Yüzyılı' olan bir seçim kampanyasına hazırlandıklarını anlatan Kurtulmuş, bunun çalışmalarını hem teşkilatla hem de halkla paylaşarak yollarına devam edecekleri belirtti.Kurtulmuş, seçim günü sandıklara sahip çıkacaklarını vurgulayarak, o oyun yerini bulmasını engelleyeceklere fırsat vermeyecek bir çalışma yürüteceklerini söyledi.Türkiye'nin yeni, güçlü bir istikamette, tam bağımsız bir Türkiye olarak yoluna devam edeceğini dile getiren Kurtulmuş, AK Parti'nin 20 yılda gerçekleştirdiği hizmetlere dikkati çekti.Kurtulmuş, "Türkiye vesayetlerle mücadelede başarı kazandı. Başarı kazandığı için Türkiye, topu yapabildi, hava araçlarını yapabildi, milli savunma sanayinde öze geçebildi, dünyanın birçok ülkesiyle yarışabilen bir ülke haline geldi" ifadelerini kullandı.Yerli araç, insansız uçak gibi önemli çalışmalara imza attıklarını anlatan Kurtulmuş, "AK Parti hükümetinin diğer başarıların da önünü açan en büyük başarısı, bu vesayet odaklarının ortadan kaldırılmasıdır. Artık bu memlekette milletten başka söz sahibi, beşeri planda hiçbir güç yoktur ve hiçbir güce itibar edilmemektedir. Şimdi çok açık söylüyoruz; içeride de dışarıda da beşeri anlamda milletin gücünden başka hiçbir gücü bilmeyiz, tanımayız" şeklinde konuştu.'AK Parti adım adım yükseliyor'Kurtulmuş, Türkiye'de özellikle yaz aylarından itibaren AK Parti'nin her kamuoyu yoklamasında adım adım yükseldiğini söyledi.Karşı taraftaki ittifakın ise her gün daha fazla dağıldığını, daha fazla tereddüt içerisinde yer aldığını belirten Kurtulmuş, şöyle devam etti:Saraçhane Meydanı'nda bu durumun ortaya çıktığını vurgulayan Kurtulmuş, "Biz siyasi parti olarak eşit yarıştan yanayız. Mahkemelerin siyaseti yönlendirmesine asla rıza göstermeyiz. Mahkemelerin siyasi mühendislik olarak kullanılmasına asla izin vermeyiz, razı olmayız. Ortada devam eden bir mahkeme süreci varken Saraçhane Meydanı'nda bir mitingle niye aday belirleyemediklerini çok net bir şekilde millete gösterdiler" diye konuştu.Kurtulmuş, oradaki görüntülerin karşılıklı olarak birbirlerini rahatsız ettiğini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

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numan kurtulmuş, saraçhane, 6'lı masa