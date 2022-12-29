https://sputniknews.com.tr/20221229/adriana-lima-dogumdan-sonra-ilk-kez-podyuma-cikti-1065173335.html
Adriana Lima doğumdan sonra ilk kez podyuma çıktı
Adriana Lima doğumdan sonra ilk kez podyuma çıktı
4 ay önce doğum yapan model Adriana Lima, doğumdan sonra ilk kez podyumlara çıktı. 29.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-29T17:08+0300
2022-12-29T17:08+0300
2022-12-29T17:08+0300
dünya
adriana lima
model
podyum
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Dünyaca ünlü model Adriana Lima, 4 ay önce doğum yaptı.41 yaşındaki modelin 1 yıldır ilişki yaşadığı Andre Lemmers'ten bir oğlu olduDoğumdan sonra podyuma döndüDoğumun ardından Katar'da podyuma çıkan Lima hakkında yapılan sosyal medya yorumlarında ise fazla kilolarına dikkat çekildi.Lima, nisan ayında da hamilelik sürecindeyken Alexander Wang'ın defilesinde yürümüştü.Ayrıca FIFA Dünya Kupası etkinlikleri kapsamında sevgilisi Andre Lemmers ile birlikte Katar'da bulunan Lima, oğlunun yüzünü ilk kez göstermişti.Adriana Lima, sosyal medya hesabından yayınladığı gönderide, "Oğlum... Annen, gülüşünde babanla birlikte tanık olduğun ilk futbol turnuvasının verdiği mutluluğu görüyor. Yakında ablalarınla buluşup tekrar mutlu ve büyük bir aile olacağız" ifadelerini kullanmıştı.Adriana Lima, hamile olduğunu sosyal medya hesabından açıklamıştı. 'Victoria's Secret' podyumuna en uzun süre çıkan modellerden biri olarak tarihe geçen ve son defilesinde gözyaşları içinde seyircilerine veda eden Lima, videoda makyajsız haliyle elindeki hamilelik testini kameraya göstermişti. Testte ise 'hamile' kelimesi görülmüştü.
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adriana lima, model, podyum
adriana lima, model, podyum
Adriana Lima doğumdan sonra ilk kez podyuma çıktı
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4 ay önce doğum yapan model Adriana Lima, doğumdan sonra ilk kez podyumlara çıktı.
Dünyaca ünlü model Adriana Lima, 4 ay önce doğum yaptı.
41 yaşındaki modelin 1 yıldır ilişki yaşadığı Andre Lemmers'ten bir oğlu oldu
Doğumdan sonra podyuma döndü
Doğumun ardından Katar'da podyuma çıkan Lima hakkında yapılan sosyal medya yorumlarında ise fazla kilolarına dikkat çekildi.
Lima, nisan ayında da hamilelik sürecindeyken Alexander Wang'ın defilesinde yürümüştü.
Ayrıca FIFA Dünya Kupası etkinlikleri kapsamında sevgilisi Andre Lemmers ile birlikte Katar'da bulunan Lima, oğlunun yüzünü ilk kez göstermişti.
Adriana Lima, sosyal medya hesabından yayınladığı gönderide, "Oğlum... Annen, gülüşünde babanla birlikte tanık olduğun ilk futbol turnuvasının verdiği mutluluğu görüyor. Yakında ablalarınla buluşup tekrar mutlu ve büyük bir aile olacağız" ifadelerini kullanmıştı.
Adriana Lima, hamile olduğunu sosyal medya hesabından açıklamıştı. 'Victoria's Secret' podyumuna en uzun süre çıkan modellerden biri olarak tarihe geçen ve son defilesinde gözyaşları içinde seyircilerine veda eden Lima, videoda makyajsız haliyle elindeki hamilelik testini kameraya göstermişti. Testte ise 'hamile' kelimesi görülmüştü.