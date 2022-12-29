Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221229/adalet-bakanligindan-cocuklara-yonelik-cinsel-istismar-genelgesi-sorusturmalar-bildirilecek-1065155908.html
Adalet Bakanlığı'ndan 'çocuklara yönelik cinsel istismar' genelgesi: Soruşturmalar bildirilecek
Adalet Bakanlığı'ndan 'çocuklara yönelik cinsel istismar' genelgesi: Soruşturmalar bildirilecek
Adalet Bakanı Bozdağ, kadına yönelik şiddet ile çocuklara yönelik özellikle cinsel istismar suçlarına ilişkin soruşturmaların titizlikle yürütülmesi ve bu... 29.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-29T10:16+0300
2022-12-29T10:47+0300
türkiye
adalet bakanlığı
cinsel istismar
çocuklara yönelik cinsel istismar
soruşturma
genelge
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/05/1e/1044617216_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_5ee97add50f642f18c4284e2d711fe5a.jpg
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ imzasıyla bütün başsavcılıklara gönderilen genelge ile kadın, çocuk, aile ve sosyal hayata doğrudan etki eden, özellikle mağdur ve şüphelilerin nitelikleri nedeniyle toplumda ayrıca hassasiyet oluşturan suçlara ilişkin soruşturmaların etkin bir şekilde yürütülmesinin önem arz ettiğine dikkat çekildi.Genelgede kadınlara yönelik gerçekleştirilen, çocuklara karşı işlenen, aile ve sosyal hayata doğrudan etki eden, özellikle mağdur ve şüphelilerin nitelikleri nedeniyle toplumda ayrıca hassasiyet oluşturan suçlara ilişkin soruşturmaların soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısı tarafından derhal Cumhuriyet başsavcısına bilgi verilmesi istendi.Genelgede Cumhuriyet başsavcısı tarafından söz konusu suçların soruşturma süreçlerinin titizlikle takip edilerek etkin soruşturma yapılmasına yönelik her türlü tedbirin alınması gerektiği de belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20220524/diyanet-9-yasindaki-bir-kiz-evlenebilir-yonunde-aciklama-yaptigi-iddiasini-yalanladi-1056624286.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/05/1e/1044617216_0:0:648:486_1920x0_80_0_0_6d504c3f754d042e64eeda24e508d5c7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
adalet bakanlığı, cinsel istismar, çocuklara yönelik cinsel istismar, soruşturma, genelge
adalet bakanlığı, cinsel istismar, çocuklara yönelik cinsel istismar, soruşturma, genelge

Adalet Bakanlığı'ndan 'çocuklara yönelik cinsel istismar' genelgesi: Soruşturmalar bildirilecek

10:16 29.12.2022 (güncellendi: 10:47 29.12.2022)
© AAAdalet Bakanlığı
Adalet Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2022
© AA
Abone olTelegram
Adalet Bakanı Bozdağ, kadına yönelik şiddet ile çocuklara yönelik özellikle cinsel istismar suçlarına ilişkin soruşturmaların titizlikle yürütülmesi ve bu konulardaki soruşturmaların Adalet Bakanlığı’na bildirilmesine yönelik genelge yayınladı.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ imzasıyla bütün başsavcılıklara gönderilen genelge ile kadın, çocuk, aile ve sosyal hayata doğrudan etki eden, özellikle mağdur ve şüphelilerin nitelikleri nedeniyle toplumda ayrıca hassasiyet oluşturan suçlara ilişkin soruşturmaların etkin bir şekilde yürütülmesinin önem arz ettiğine dikkat çekildi.
Genelgede kadınlara yönelik gerçekleştirilen, çocuklara karşı işlenen, aile ve sosyal hayata doğrudan etki eden, özellikle mağdur ve şüphelilerin nitelikleri nedeniyle toplumda ayrıca hassasiyet oluşturan suçlara ilişkin soruşturmaların soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısı tarafından derhal Cumhuriyet başsavcısına bilgi verilmesi istendi.
Genelgede Cumhuriyet başsavcısı tarafından söz konusu suçların soruşturma süreçlerinin titizlikle takip edilerek etkin soruşturma yapılmasına yönelik her türlü tedbirin alınması gerektiği de belirtildi.
Diyanet İşleri Başkanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2022
TÜRKİYE
Diyanet, '9 yaşındaki bir kız evlenebilir' yönünde açıklama yaptığı iddiasını yalanladı
24 Mayıs, 11:44
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала