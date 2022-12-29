https://sputniknews.com.tr/20221229/adalet-bakanligindan-cocuklara-yonelik-cinsel-istismar-genelgesi-sorusturmalar-bildirilecek-1065155908.html
Adalet Bakanlığı'ndan 'çocuklara yönelik cinsel istismar' genelgesi: Soruşturmalar bildirilecek
Adalet Bakanlığı'ndan 'çocuklara yönelik cinsel istismar' genelgesi: Soruşturmalar bildirilecek
Adalet Bakanı Bozdağ, kadına yönelik şiddet ile çocuklara yönelik özellikle cinsel istismar suçlarına ilişkin soruşturmaların titizlikle yürütülmesi ve bu... 29.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-29T10:16+0300
2022-12-29T10:16+0300
2022-12-29T10:47+0300
türkiye
adalet bakanlığı
cinsel istismar
çocuklara yönelik cinsel istismar
soruşturma
genelge
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ imzasıyla bütün başsavcılıklara gönderilen genelge ile kadın, çocuk, aile ve sosyal hayata doğrudan etki eden, özellikle mağdur ve şüphelilerin nitelikleri nedeniyle toplumda ayrıca hassasiyet oluşturan suçlara ilişkin soruşturmaların etkin bir şekilde yürütülmesinin önem arz ettiğine dikkat çekildi.Genelgede kadınlara yönelik gerçekleştirilen, çocuklara karşı işlenen, aile ve sosyal hayata doğrudan etki eden, özellikle mağdur ve şüphelilerin nitelikleri nedeniyle toplumda ayrıca hassasiyet oluşturan suçlara ilişkin soruşturmaların soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısı tarafından derhal Cumhuriyet başsavcısına bilgi verilmesi istendi.Genelgede Cumhuriyet başsavcısı tarafından söz konusu suçların soruşturma süreçlerinin titizlikle takip edilerek etkin soruşturma yapılmasına yönelik her türlü tedbirin alınması gerektiği de belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20220524/diyanet-9-yasindaki-bir-kiz-evlenebilir-yonunde-aciklama-yaptigi-iddiasini-yalanladi-1056624286.html
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adalet bakanlığı, cinsel istismar, çocuklara yönelik cinsel istismar, soruşturma, genelge
adalet bakanlığı, cinsel istismar, çocuklara yönelik cinsel istismar, soruşturma, genelge
Adalet Bakanlığı'ndan 'çocuklara yönelik cinsel istismar' genelgesi: Soruşturmalar bildirilecek
10:16 29.12.2022 (güncellendi: 10:47 29.12.2022) Abone ol
Adalet Bakanı Bozdağ, kadına yönelik şiddet ile çocuklara yönelik özellikle cinsel istismar suçlarına ilişkin soruşturmaların titizlikle yürütülmesi ve bu konulardaki soruşturmaların Adalet Bakanlığı’na bildirilmesine yönelik genelge yayınladı.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ imzasıyla bütün başsavcılıklara gönderilen genelge ile kadın, çocuk, aile ve sosyal hayata doğrudan etki eden, özellikle mağdur ve şüphelilerin nitelikleri nedeniyle toplumda ayrıca hassasiyet oluşturan suçlara ilişkin soruşturmaların etkin bir şekilde yürütülmesinin önem arz ettiğine dikkat çekildi.
Genelgede kadınlara yönelik gerçekleştirilen, çocuklara karşı işlenen, aile ve sosyal hayata doğrudan etki eden, özellikle mağdur ve şüphelilerin nitelikleri nedeniyle toplumda ayrıca hassasiyet oluşturan suçlara ilişkin soruşturmaların soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısı tarafından derhal Cumhuriyet başsavcısına bilgi verilmesi istendi.
Genelgede Cumhuriyet başsavcısı tarafından söz konusu suçların soruşturma süreçlerinin titizlikle takip edilerek etkin soruşturma yapılmasına yönelik her türlü tedbirin alınması gerektiği de belirtildi.