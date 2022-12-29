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ABD'li yapımcı, İstanbul'daki şebekeye 3 milyon dolar kaptırdı
ABD'li yapımcı, İstanbul'daki şebekeye 3 milyon dolar kaptırdı
Amerikalı dizi ve film yapımcısı Lori-Etta Taub, kendisini İstanbul'da yaşayan bir yatırımcı olarak tanıtan Nijeryalı dolandırıcı ve 3 Türk suç ortağına 3... 29.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-29T13:45+0300
2022-12-29T13:45+0300
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türkiye
abd
yapımcı
dolandırıcılık
gözaltı
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Ünlü Amerikan dizilerinin yapımcısı, Türkiye'de faaliyet gösteren şebeke tarafından dolandırıldı. 56 milyon lirasını kaptırdığı dolandırıcılar polis operasyonuyla yakalandı. Amerikalı yapımcı Lori-Etta Taub, sosyal medya hesabı üzerinden, kendisini İstanbul’da yaşayan ABD’li yatırımcı Alex Quin olarak tanıtan bir kişiyle tanıştı.Bu kişi ,Türkiye’de yüksek kazançlar getiren yatırımlar yaptığını anlattı. Lori-Etta Taub'u da yatırım yapması konusunda ikna etti. ABD'li yapımcı önce birkaç bin dolar gönderdi ve kısa süre sonra da yüksek faizle parasını geri aldı.'Gel gel' vurgunu yöntemiyle dolandırıldıDolandırıcıların sık sık kullandığı ve ''Gel Gel" olarak bilinen bu yöntem Lori-Etta Taub'un karşısındakilere güvenmesini sağladı. Taub birkaç kez daha küçük meblağlar gönderdi ve her seferinde çok yüksek faizle parasını geri aldı, güven duydukça da yatırım miktarını artırdı.Amerikalı dizi ve film yapımcısı, son olarak Quin'e 3 milyon dolar (yaklaşık 56 milyon lira) gönderdi. Ancak o para bir daha geri dönmedi.İstanbul'a gelerek suç duyurusunda bulunduDolandırıldığını anlayan Taub İstanbul’a gelerek suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili soruşturma başlattı. İstanbul polisi şebekeye ulaşmayı başardı. Taub'a kendini yatırımcı olarak tanıtan Alex Quin'in Nijeryalı Amechi Enebeli olduğu ortaya çıktı.Şüpheliler gözaltındaDüzenlenen operasyonla Nijeryalı dolandırıcı 3 Türk suç ortağıyla birlikte yakalandı. Şüphelilere ait adreste yüklü miktarda nakit para ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Savcılık kararıyla da şüphelilerin banka hesaplarına tedbir kararı konuldu.
https://sputniknews.com.tr/20221206/dolandirici-yakalanmadan-once-vatandaslari-uyarmis-hicbir-devre-mulk-1-milyon-tl-etmez-1064235446.html
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türkiye, abd, yapımcı, dolandırıcılık, gözaltı
türkiye, abd, yapımcı, dolandırıcılık, gözaltı

ABD'li yapımcı, İstanbul'daki şebekeye 3 milyon dolar kaptırdı

13:45 29.12.2022
© İHAABD'li yapımcı, İstanbul'daki şebekeye 3 milyon dolar kaptırdı
ABD'li yapımcı, İstanbul'daki şebekeye 3 milyon dolar kaptırdı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2022
© İHA
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Amerikalı dizi ve film yapımcısı Lori-Etta Taub, kendisini İstanbul'da yaşayan bir yatırımcı olarak tanıtan Nijeryalı dolandırıcı ve 3 Türk suç ortağına 3 milyon dolar (yaklaşık 56 milyon lira) kaptırdı. Taub, olay sonrası İstanbul'a gelerek dolandırıcılar hakkında suç duyurusunda bulundu. 4 şüpheli polis operasyonuyla yakalandı.
Ünlü Amerikan dizilerinin yapımcısı, Türkiye'de faaliyet gösteren şebeke tarafından dolandırıldı. 56 milyon lirasını kaptırdığı dolandırıcılar polis operasyonuyla yakalandı. Amerikalı yapımcı Lori-Etta Taub, sosyal medya hesabı üzerinden, kendisini İstanbul’da yaşayan ABD’li yatırımcı Alex Quin olarak tanıtan bir kişiyle tanıştı.
Bu kişi ,Türkiye’de yüksek kazançlar getiren yatırımlar yaptığını anlattı. Lori-Etta Taub'u da yatırım yapması konusunda ikna etti. ABD'li yapımcı önce birkaç bin dolar gönderdi ve kısa süre sonra da yüksek faizle parasını geri aldı.

'Gel gel' vurgunu yöntemiyle dolandırıldı

Dolandırıcıların sık sık kullandığı ve ''Gel Gel" olarak bilinen bu yöntem Lori-Etta Taub'un karşısındakilere güvenmesini sağladı. Taub birkaç kez daha küçük meblağlar gönderdi ve her seferinde çok yüksek faizle parasını geri aldı, güven duydukça da yatırım miktarını artırdı.
Amerikalı dizi ve film yapımcısı, son olarak Quin'e 3 milyon dolar (yaklaşık 56 milyon lira) gönderdi. Ancak o para bir daha geri dönmedi.

İstanbul'a gelerek suç duyurusunda bulundu

Dolandırıldığını anlayan Taub İstanbul’a gelerek suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili soruşturma başlattı. İstanbul polisi şebekeye ulaşmayı başardı. Taub'a kendini yatırımcı olarak tanıtan Alex Quin'in Nijeryalı Amechi Enebeli olduğu ortaya çıktı.

Şüpheliler gözaltında

Düzenlenen operasyonla Nijeryalı dolandırıcı 3 Türk suç ortağıyla birlikte yakalandı. Şüphelilere ait adreste yüklü miktarda nakit para ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Savcılık kararıyla da şüphelilerin banka hesaplarına tedbir kararı konuldu.
Adana merkezli 33 ilde devre mülklerini satmak isteyen kişileri 20 milyon TL dolandıran şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 57 şüpheliden 12’si, tutuklandı. Tutuklanan şüphelilerden Okan Onat’ın, operasyondan 2 gün önce yerel bir haber sitesine röportaj verdiği ortaya çıktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2022
TÜRKİYE
Dolandırıcı, yakalanmadan önce vatandaşları uyarmış: Hiçbir devre mülk 1 milyon TL etmez
6 Aralık, 10:50
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