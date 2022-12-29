https://sputniknews.com.tr/20221229/abdli-yapimci-istanbuldaki-sebekeye-3-milyon-dolar-kaptirdi-1065164011.html

ABD'li yapımcı, İstanbul'daki şebekeye 3 milyon dolar kaptırdı

ABD'li yapımcı, İstanbul'daki şebekeye 3 milyon dolar kaptırdı

Amerikalı dizi ve film yapımcısı Lori-Etta Taub, kendisini İstanbul'da yaşayan bir yatırımcı olarak tanıtan Nijeryalı dolandırıcı ve 3 Türk suç ortağına 3... 29.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-29T13:45+0300

2022-12-29T13:45+0300

2022-12-29T13:45+0300

türkiye

türkiye

abd

yapımcı

dolandırıcılık

gözaltı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/1d/1065163866_17:0:646:354_1920x0_80_0_0_18430c253b4be7e15ef07d6c9add1207.jpg

Ünlü Amerikan dizilerinin yapımcısı, Türkiye'de faaliyet gösteren şebeke tarafından dolandırıldı. 56 milyon lirasını kaptırdığı dolandırıcılar polis operasyonuyla yakalandı. Amerikalı yapımcı Lori-Etta Taub, sosyal medya hesabı üzerinden, kendisini İstanbul’da yaşayan ABD’li yatırımcı Alex Quin olarak tanıtan bir kişiyle tanıştı.Bu kişi ,Türkiye’de yüksek kazançlar getiren yatırımlar yaptığını anlattı. Lori-Etta Taub'u da yatırım yapması konusunda ikna etti. ABD'li yapımcı önce birkaç bin dolar gönderdi ve kısa süre sonra da yüksek faizle parasını geri aldı.'Gel gel' vurgunu yöntemiyle dolandırıldıDolandırıcıların sık sık kullandığı ve ''Gel Gel" olarak bilinen bu yöntem Lori-Etta Taub'un karşısındakilere güvenmesini sağladı. Taub birkaç kez daha küçük meblağlar gönderdi ve her seferinde çok yüksek faizle parasını geri aldı, güven duydukça da yatırım miktarını artırdı.Amerikalı dizi ve film yapımcısı, son olarak Quin'e 3 milyon dolar (yaklaşık 56 milyon lira) gönderdi. Ancak o para bir daha geri dönmedi.İstanbul'a gelerek suç duyurusunda bulunduDolandırıldığını anlayan Taub İstanbul’a gelerek suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili soruşturma başlattı. İstanbul polisi şebekeye ulaşmayı başardı. Taub'a kendini yatırımcı olarak tanıtan Alex Quin'in Nijeryalı Amechi Enebeli olduğu ortaya çıktı.Şüpheliler gözaltındaDüzenlenen operasyonla Nijeryalı dolandırıcı 3 Türk suç ortağıyla birlikte yakalandı. Şüphelilere ait adreste yüklü miktarda nakit para ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Savcılık kararıyla da şüphelilerin banka hesaplarına tedbir kararı konuldu.

https://sputniknews.com.tr/20221206/dolandirici-yakalanmadan-once-vatandaslari-uyarmis-hicbir-devre-mulk-1-milyon-tl-etmez-1064235446.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, abd, yapımcı, dolandırıcılık, gözaltı