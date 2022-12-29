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ABD, Çin'den gelen yolcular için Kovid-19 testini zorunlu hale getiriyor
ABD, Çin'den gelen yolcular için Kovid-19 testini zorunlu hale getiriyor
ABD, Çin'de artan vaka sayıları nedeniyle bu ülkeden gelen yolculardan Kovid-19 test sonucu isteneceğini duyurdu. 29.12.2022, Sputnik Türkiye
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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), 5 Ocak 2023 tarihi itibarıyla Çin'den ABD'ye gelenler için Kovid-19 testi yapılması ve negatif sonuçlu test ibrazını zorunlu hale getirilmesi kararı aldıklarını duyurdu.CDC'den yapılan yazılı açıklamada, uygulamanın Hong Kong ve Makao'dan seyahat edecek kişiler için de geçerli olacağı belirtildi.Çin'den gelen verilerin "yeterli ve şeffaf" olmadığı gerekçesiyle bu önlemin alındığı belirtilen açıklamada, dünya çapında Kovid-19'un farklı varyantlarının ortaya çıkmaya devam ettiği aktarıldı.Açıklamada, Çin'den seyahat edecek aşılı yahut aşısız 2 yaş ve üzeri herkesten test isteneceği, uygulamanın üçüncü bir ülke üzerinden transit uçuş gerçekleştiren kişiler için de geçerli olacağı bildirildi.Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle Japonya, Malezya, Güney Kore, Hindistan, Tayvan ve İtalya gibi ülkeler, Çin'den seyahat edecek yolculara ilave tedbirler getirmiş, birçoğu negatif test ibrazını zorunlu kılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221227/cin-yurt-disindan-gelenlere-yonelik-kovid-19-kisitlamalarini-kaldirdi-1065082427.html
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abd, kovid-19, koronavirüs
abd, kovid-19, koronavirüs

ABD, Çin'den gelen yolcular için Kovid-19 testini zorunlu hale getiriyor

00:29 29.12.2022
© AP Photo / Ng Han GuanÇin- Koronavirüs
Çin- Koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2022
© AP Photo / Ng Han Guan
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ABD, Çin'de artan vaka sayıları nedeniyle bu ülkeden gelen yolculardan Kovid-19 test sonucu isteneceğini duyurdu.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), 5 Ocak 2023 tarihi itibarıyla Çin'den ABD'ye gelenler için Kovid-19 testi yapılması ve negatif sonuçlu test ibrazını zorunlu hale getirilmesi kararı aldıklarını duyurdu.
CDC'den yapılan yazılı açıklamada, uygulamanın Hong Kong ve Makao'dan seyahat edecek kişiler için de geçerli olacağı belirtildi.
Çin'den gelen verilerin "yeterli ve şeffaf" olmadığı gerekçesiyle bu önlemin alındığı belirtilen açıklamada, dünya çapında Kovid-19'un farklı varyantlarının ortaya çıkmaya devam ettiği aktarıldı.
Açıklamada, Çin'den seyahat edecek aşılı yahut aşısız 2 yaş ve üzeri herkesten test isteneceği, uygulamanın üçüncü bir ülke üzerinden transit uçuş gerçekleştiren kişiler için de geçerli olacağı bildirildi.
Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle Japonya, Malezya, Güney Kore, Hindistan, Tayvan ve İtalya gibi ülkeler, Çin'den seyahat edecek yolculara ilave tedbirler getirmiş, birçoğu negatif test ibrazını zorunlu kılmıştı.
Çin - Koronavirüs - Kovid-19 - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2022
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Çin, yurt dışından gelenlere yönelik Kovid-19 kısıtlamalarını kaldırdı
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