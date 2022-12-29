https://sputniknews.com.tr/20221229/abd-cinden-gelen-yolcular-icin-kovid-19-testini-zorunlu-hale-getiriyor-1065149315.html

ABD, Çin'den gelen yolcular için Kovid-19 testini zorunlu hale getiriyor

ABD, Çin'den gelen yolcular için Kovid-19 testini zorunlu hale getiriyor

ABD, Çin'de artan vaka sayıları nedeniyle bu ülkeden gelen yolculardan Kovid-19 test sonucu isteneceğini duyurdu. 29.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-29T00:29+0300

2022-12-29T00:29+0300

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koronavirüs

abd

kovid-19

koronavirüs

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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), 5 Ocak 2023 tarihi itibarıyla Çin'den ABD'ye gelenler için Kovid-19 testi yapılması ve negatif sonuçlu test ibrazını zorunlu hale getirilmesi kararı aldıklarını duyurdu.CDC'den yapılan yazılı açıklamada, uygulamanın Hong Kong ve Makao'dan seyahat edecek kişiler için de geçerli olacağı belirtildi.Çin'den gelen verilerin "yeterli ve şeffaf" olmadığı gerekçesiyle bu önlemin alındığı belirtilen açıklamada, dünya çapında Kovid-19'un farklı varyantlarının ortaya çıkmaya devam ettiği aktarıldı.Açıklamada, Çin'den seyahat edecek aşılı yahut aşısız 2 yaş ve üzeri herkesten test isteneceği, uygulamanın üçüncü bir ülke üzerinden transit uçuş gerçekleştiren kişiler için de geçerli olacağı bildirildi.Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle Japonya, Malezya, Güney Kore, Hindistan, Tayvan ve İtalya gibi ülkeler, Çin'den seyahat edecek yolculara ilave tedbirler getirmiş, birçoğu negatif test ibrazını zorunlu kılmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20221227/cin-yurt-disindan-gelenlere-yonelik-kovid-19-kisitlamalarini-kaldirdi-1065082427.html

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