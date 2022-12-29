https://sputniknews.com.tr/20221229/16-yasindaki-sila-senturku-olduren-huseyin-can-gokceke-agirlastirilmis-muebbet--1065157511.html
16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü öldüren Hüseyin Can Gökçek'e ağırlaştırılmış müebbet
16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü öldüren Hüseyin Can Gökçek'e ağırlaştırılmış müebbet
Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü öldüren Hüseyin Can Gökçek, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 29.12.2022, Sputnik Türkiye
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2022-12-29T11:12+0300
2022-12-29T11:12+0300
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16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü öldüren Hüseyin Can Gökçek'e ağırlaştırılmış müebbet
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Ayrıntılar geliyor
Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü öldüren Hüseyin Can Gökçek, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.