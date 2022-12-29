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10 ayda 21 bin 856 yasa dışı ve kumar sitesi kapatıldı
10 ayda 21 bin 856 yasa dışı ve kumar sitesi kapatıldı
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, yılın 10 aylık döneminde 21 bin 856 yasa dışı bahis ve kumar sitesine erişimin engellenmesi amacıyla BTK'ya bildirimde... 29.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-29T11:54+0300
2022-12-29T12:04+0300
yasadışı bahis
kumar
milli piyango idaresi
yaşam
kapatma
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Milli Piyango İdaresi (MPİ), İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda, internet ortamında kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçunu teşkil eden internet siteleriyle mücadele ediyor.Sanal Ortamda Oynatılan Talih Oyunları Hakkında Yönetmelik ile yetkilendirilen Genel Müdürlük, bu yılın 10 aylık döneminde internet ortamında gerçekleştirilen faaliyetler sonucu, 21 bin 979 internet sitesi üzerinde inceleme ve araştırma yaptı. Söz konusu sitelerde kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçunu teşkil edecek içeriklere rastlandı. Bunun üzerine, ihbarlar ve alınan 6 idari kararla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) bildirimde bulunuldu ve toplam 21 bin 856 yasa dışı bahis ve kumar sitesine erişimin engellenmesi sağlandı.Erişimi engellenen yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin ilk 10 sıradaki menşe ülkeleri de tespit edildi. Buna göre, Ermenistan 8 bin 721 internet sitesiyle ilk sırada yer alırken bu ülkeyi 6 bin 794 siteyle ABD ve 2 bin 303 siteyle Hollanda takip etti. Listedeki diğer ülkeler sırasıyla Tayvan, Kolombiya, Almanya, İran, Finlandiya, İngiltere ve Rusya oldu.İnceleme ve araştırma faaliyetleri esnasında, ilgili sitelerin, katılımcılarıyla para transferini gerçekleştirmeye çalıştığı çok sayıda banka hesap bilgileri ve bu hesaplar aracılığıyla para transferine aracılık eden gerçek ve tüzel kişiler tespit edildi. Söz konusu hesap ve kişilere ilişkin inceleme ve araştırma raporları düzenlenerek ilgili kurumlar nezdinde adli ve idari boyutta tedbirlerin alınıp uygulanması için gerekli girişimlerde bulunuldu.Adli ve idari süreç başlatıldıSosyal medya platformlarında gerçekleştirilen takipler sonucu yasa dışı bahis ve kumar sitelerine ilişkin reklam, yönlendirme, bilgilendirme, özendirme gibi faaliyette bulunan kullanıcı ve içerik üretici hesaplara erişimin engellenmesi kararları alınırken ilgili hesaplara ait kullanıcılar hakkında adli ve idari süreç başlatıldı.Vatandaşlar da kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak amacıyla kendilerine mesaj atılan telefon numaralarını, para transferi için kullanılan IBAN ve banka hesap bilgilerini, reklam ve yönlendirme yapan internet sitelerini ihbar edebiliyor. Söz konusu ihbarlar, MPİ Genel Müdürlüğüne, Cumhuriyet savcılıklarına, Emniyet ve Jandarma birimlerine yapılabiliyor.
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yasadışı bahis, kumar, milli piyango idaresi, kapatma
yasadışı bahis, kumar, milli piyango idaresi, kapatma

10 ayda 21 bin 856 yasa dışı ve kumar sitesi kapatıldı

11:54 29.12.2022 (güncellendi: 12:04 29.12.2022)
© PixabayKumar
Kumar - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2022
© Pixabay
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Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, yılın 10 aylık döneminde 21 bin 856 yasa dışı bahis ve kumar sitesine erişimin engellenmesi amacıyla BTK'ya bildirimde bulundu ve yasa dışı faaliyet gösteren bu siteler kapatıldı.
Milli Piyango İdaresi (MPİ), İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda, internet ortamında kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçunu teşkil eden internet siteleriyle mücadele ediyor.
Sanal Ortamda Oynatılan Talih Oyunları Hakkında Yönetmelik ile yetkilendirilen Genel Müdürlük, bu yılın 10 aylık döneminde internet ortamında gerçekleştirilen faaliyetler sonucu, 21 bin 979 internet sitesi üzerinde inceleme ve araştırma yaptı. Söz konusu sitelerde kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçunu teşkil edecek içeriklere rastlandı. Bunun üzerine, ihbarlar ve alınan 6 idari kararla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) bildirimde bulunuldu ve toplam 21 bin 856 yasa dışı bahis ve kumar sitesine erişimin engellenmesi sağlandı.
Erişimi engellenen yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin ilk 10 sıradaki menşe ülkeleri de tespit edildi. Buna göre, Ermenistan 8 bin 721 internet sitesiyle ilk sırada yer alırken bu ülkeyi 6 bin 794 siteyle ABD ve 2 bin 303 siteyle Hollanda takip etti. Listedeki diğer ülkeler sırasıyla Tayvan, Kolombiya, Almanya, İran, Finlandiya, İngiltere ve Rusya oldu.
İnceleme ve araştırma faaliyetleri esnasında, ilgili sitelerin, katılımcılarıyla para transferini gerçekleştirmeye çalıştığı çok sayıda banka hesap bilgileri ve bu hesaplar aracılığıyla para transferine aracılık eden gerçek ve tüzel kişiler tespit edildi. Söz konusu hesap ve kişilere ilişkin inceleme ve araştırma raporları düzenlenerek ilgili kurumlar nezdinde adli ve idari boyutta tedbirlerin alınıp uygulanması için gerekli girişimlerde bulunuldu.

Adli ve idari süreç başlatıldı

Sosyal medya platformlarında gerçekleştirilen takipler sonucu yasa dışı bahis ve kumar sitelerine ilişkin reklam, yönlendirme, bilgilendirme, özendirme gibi faaliyette bulunan kullanıcı ve içerik üretici hesaplara erişimin engellenmesi kararları alınırken ilgili hesaplara ait kullanıcılar hakkında adli ve idari süreç başlatıldı.
Vatandaşlar da kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak amacıyla kendilerine mesaj atılan telefon numaralarını, para transferi için kullanılan IBAN ve banka hesap bilgilerini, reklam ve yönlendirme yapan internet sitelerini ihbar edebiliyor. Söz konusu ihbarlar, MPİ Genel Müdürlüğüne, Cumhuriyet savcılıklarına, Emniyet ve Jandarma birimlerine yapılabiliyor.
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