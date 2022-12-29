https://sputniknews.com.tr/20221229/-imamoglundan-soyluya-istifani-bekliyorum-bakan-bey-1065191774.html

İmamoğlu'ndan Soylu'ya: İstifanı bekliyorum Bakan bey

İmamoğlu'ndan Soylu'ya: İstifanı bekliyorum Bakan bey

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya "İstifanı bekliyorum Bakan bey!" ifadeleriule istifa... 29.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-29T22:41+0300

2022-12-29T22:41+0300

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türkiye

ekrem imamoğlu

süleyman soylu

ibb

istifa

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından İstanbul Büyüykşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yeni bir paylaşımda bulundu.Bakan Soylu, "Neyin diyeti, neyin yalanı?" diyerek "Defalarca arama yapıp şahsımla görüşme yaptığı, her şeyden önce Cenab-ı Hakk'ın kayıtlarında ve sonrasında beşer olarak bizlerin ve kendi zihninde mevcuttur" açıklamasını yaptı. Soylu'nun bu açıklamasına İmamoğlu'ndan yanıt geldi.Soylu'nun paylaşımını alıntılayan İmamoğlu, "Cenab-ı Allah’ı iftirana, yalanına ve o kötü diline eklememeni öneriyorum! İddianı ispat edemiyorsan, yapman gereken belli. İstifanı bekliyorum Bakan bey!" diyerek Soylu'yu istifaya çağırdı.İmamoğlu, paylaşımına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı etiketledi.

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ekrem imamoğlu, süleyman soylu, ibb, istifa