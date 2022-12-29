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https://sputniknews.com.tr/20221229/-imamoglundan-soyluya-istifani-bekliyorum-bakan-bey-1065191774.html
İmamoğlu'ndan Soylu'ya: İstifanı bekliyorum Bakan bey
İmamoğlu'ndan Soylu'ya: İstifanı bekliyorum Bakan bey
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya "İstifanı bekliyorum Bakan bey!" ifadeleriule istifa... 29.12.2022, Sputnik Türkiye
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2022-12-29T23:16+0300
türkiye
ekrem imamoğlu
süleyman soylu
ibb
istifa
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından İstanbul Büyüykşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yeni bir paylaşımda bulundu.Bakan Soylu, "Neyin diyeti, neyin yalanı?" diyerek "Defalarca arama yapıp şahsımla görüşme yaptığı, her şeyden önce Cenab-ı Hakk'ın kayıtlarında ve sonrasında beşer olarak bizlerin ve kendi zihninde mevcuttur" açıklamasını yaptı. Soylu'nun bu açıklamasına İmamoğlu'ndan yanıt geldi.Soylu'nun paylaşımını alıntılayan İmamoğlu, "Cenab-ı Allah’ı iftirana, yalanına ve o kötü diline eklememeni öneriyorum! İddianı ispat edemiyorsan, yapman gereken belli. İstifanı bekliyorum Bakan bey!" diyerek Soylu'yu istifaya çağırdı.İmamoğlu, paylaşımına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı etiketledi.
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ekrem imamoğlu, süleyman soylu, ibb, istifa
ekrem imamoğlu, süleyman soylu, ibb, istifa

İmamoğlu'ndan Soylu'ya: İstifanı bekliyorum Bakan bey

22:41 29.12.2022 (güncellendi: 23:16 29.12.2022)
© İBB/ONUR GUNAL İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu
 İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2022
© İBB/ONUR GUNAL
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya "İstifanı bekliyorum Bakan bey!" ifadeleriule istifa çağrısında bulundu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından İstanbul Büyüykşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yeni bir paylaşımda bulundu.
Bakan Soylu, "Neyin diyeti, neyin yalanı?" diyerek "Defalarca arama yapıp şahsımla görüşme yaptığı, her şeyden önce Cenab-ı Hakk'ın kayıtlarında ve sonrasında beşer olarak bizlerin ve kendi zihninde mevcuttur" açıklamasını yaptı.
Soylu'nun bu açıklamasına İmamoğlu'ndan yanıt geldi.
Soylu'nun paylaşımını alıntılayan İmamoğlu, "Cenab-ı Allah’ı iftirana, yalanına ve o kötü diline eklememeni öneriyorum! İddianı ispat edemiyorsan, yapman gereken belli. İstifanı bekliyorum Bakan bey!" diyerek Soylu'yu istifaya çağırdı.
İmamoğlu, paylaşımına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı etiketledi.
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