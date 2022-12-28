https://sputniknews.com.tr/20221228/yilbasinda-otellerin-doluluk-orani-yuzde-90a-ulasti-1065121730.html

Yılbaşında otellerin doluluk oranı yüzde 90’a ulaştı

Yılbaşında otellerin doluluk oranı yüzde 90’a ulaştı

Yılbaşına sayılı günler kala otellerin doluluk oranı yüzde 90’a ulaşırken, rezervasyonların yüzde 60’ının gecelik olduğu açıklandı. Birçok otel 30 Aralık... 28.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-28T09:57+0300

2022-12-28T09:57+0300

2022-12-28T09:57+0300

yaşam

türkiye

yılbaşı

otel

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Sektör temsilcileri yaptıkları değerlendirmede, İstanbul’da konaklama müşterisinin dışında otellerin yılbaşı balolarına da yoğun talep olduğu bilgisini verdi. Yetkililer Uludağ, Kıbrıs otellerinin yanı sıra Antalya, Kapadokya ve Ege’deki oteller büyük ilgi gördüğünü belirterek, yeni yılı İstanbul’da karşılayacakların İstanbul Boğazı’ndaki otelleri tercih ettiğini kaydetti.Ekonomim'de yer alan habere göre; tüketicilerin yılbaşı tatil planlarından vazgeçmediğini, tek günlük olsa dahi otel rezervasyonu yaptırdığını açıklayan, Enuygun Otel Servisleri Müdürü Alp Kayar, yılbaşı için yapılan rezervasyonlarının yüzde 60’ının gecelik olduğunu ifade etti. Prontotour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran ise yılbaşında sanatçı programları yapan otellerin çok çabuk dolduğunu belirterek, “Bu yıl kimse evde oturmak istemedi. Kapadokya’dan Antalya’ya birçok yelpazede rezervasyon yapıldı. Kayak merkezleri çok daha erkenden doldu” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20221221/meclisten-tatil-karari-eyt-2023e-kaldi-1064824008.html

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türkiye, yılbaşı, otel