https://sputniknews.com.tr/20221228/tuzlada-dogalgaz-borusu-patladi-sabiha-gokcene-ucuslar-durduruldu-1065132427.html

İstanbul Tuzla'da doğalgaz sızıntısı

İstanbul Tuzla'da doğalgaz sızıntısı

Tuzla Tepeören'de yapılan çalışma sırasında doğalgaz borusu patladı. Bunun üzerine Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar tedbir amaçlı durduruldu. 28.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-28T14:22+0300

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türkiye

tuzla

doğalgaz

sabiha gökçen

sabiha gökçen havaalanı

istanbul

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İstanbul Tuzla'da, doğalgaz hattındaki sızıntı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuşlar yaklaşık yarım saat durduruldu.Söz konusu çalışma uçakların kalkış yönünde olduğu için Sabiha Gökçen Havalimanı'nda saat 13.05'ten itibaren uçuşlar tedbir amacıyla durduruldu.Havalimanının uçuş trafiğine kapatılmasının ardından iniş için alçalan uçaklar İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.Yaklaşık yarım saat süren durdurulan uçuşlar daha sonra normale döndü.

türkiye

tuzla

sabiha gökçen havaalanı

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tuzla, doğalgaz, sabiha gökçen, sabiha gökçen havaalanı, istanbul