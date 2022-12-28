https://sputniknews.com.tr/20221228/tuzlada-dogalgaz-borusu-patladi-sabiha-gokcene-ucuslar-durduruldu-1065132427.html
İstanbul Tuzla'da doğalgaz sızıntısı
İstanbul Tuzla'da doğalgaz sızıntısı
Tuzla Tepeören'de yapılan çalışma sırasında doğalgaz borusu patladı. Bunun üzerine Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar tedbir amaçlı durduruldu. 28.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-28T14:22+0300
2022-12-28T14:22+0300
2022-12-28T14:35+0300
türkiye
tuzla
doğalgaz
sabiha gökçen
sabiha gökçen havaalanı
istanbul
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İstanbul Tuzla'da, doğalgaz hattındaki sızıntı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuşlar yaklaşık yarım saat durduruldu.Söz konusu çalışma uçakların kalkış yönünde olduğu için Sabiha Gökçen Havalimanı'nda saat 13.05'ten itibaren uçuşlar tedbir amacıyla durduruldu.Havalimanının uçuş trafiğine kapatılmasının ardından iniş için alçalan uçaklar İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.Yaklaşık yarım saat süren durdurulan uçuşlar daha sonra normale döndü.
türkiye
tuzla
sabiha gökçen havaalanı
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tuzla, doğalgaz, sabiha gökçen, sabiha gökçen havaalanı, istanbul
tuzla, doğalgaz, sabiha gökçen, sabiha gökçen havaalanı, istanbul
İstanbul Tuzla'da doğalgaz sızıntısı
14:22 28.12.2022 (güncellendi: 14:35 28.12.2022) Abone ol
Tuzla Tepeören'de yapılan çalışma sırasında doğalgaz borusu patladı. Bunun üzerine Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar tedbir amaçlı durduruldu.
İstanbul Tuzla'da, doğalgaz hattındaki sızıntı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuşlar yaklaşık yarım saat durduruldu.
Söz konusu çalışma uçakların kalkış yönünde olduğu için Sabiha Gökçen Havalimanı'nda saat 13.05'ten itibaren uçuşlar tedbir amacıyla durduruldu.
Havalimanının uçuş trafiğine kapatılmasının ardından iniş için alçalan uçaklar İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.
Yaklaşık yarım saat süren durdurulan uçuşlar daha sonra normale döndü.