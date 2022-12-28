https://sputniknews.com.tr/20221228/turkiyenin-one-ciktigi-ortadogu-ulkelerinin-silah-ihracati--1065110854.html

Türkiye'nin öne çıktığı Ortadoğu ülkelerinin silah ihracatı

Türkiye'nin öne çıktığı Ortadoğu ülkelerinin silah ihracatı

Yakındoğu ve Ortadoğu ülkeleri silahları sadece ithal etmiyor, aynı zamanda ihraç ediyor. 28.12.2022, Sputnik Türkiye

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multimedya

infografik

silah ihracatı

türkiye

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Savunma Sanayi İhracatçılar Birliği’nin (SaSaD) Ocak- Kasım 2022 dönemi verilerine göre; Türkiye'nin savunma sanayi ihracatının 11 aylık performansı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 artarak 3.8 milyar dolar oldu. Bununla beraber 2021'de Türkiye'nin ABD'ye gerçekleştirdiği silah ihracatının 847.9 milyon doları bulması dikkat çekti. ABD'ye ihraç edilen silahlar arasında ateşli silahlar, tabancalar, av ve spor tüfekleri yer alıyor. Silah ihracatı açısından lider konumdaki bölge ülkeleri ve ihracat rakamları, Sputnik'in infografiğinde.

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infografik, silah ihracatı, türkiye, инфографика