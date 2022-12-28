https://sputniknews.com.tr/20221228/turkiyenin-one-ciktigi-ortadogu-ulkelerinin-silah-ihracati--1065110854.html
Türkiye'nin öne çıktığı Ortadoğu ülkelerinin silah ihracatı
Türkiye'nin öne çıktığı Ortadoğu ülkelerinin silah ihracatı
Yakındoğu ve Ortadoğu ülkeleri silahları sadece ithal etmiyor, aynı zamanda ihraç ediyor. 28.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-28T15:24+0300
2022-12-28T15:24+0300
2022-12-28T15:25+0300
multimedya
infografik
silah ihracatı
türkiye
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Savunma Sanayi İhracatçılar Birliği’nin (SaSaD) Ocak- Kasım 2022 dönemi verilerine göre; Türkiye'nin savunma sanayi ihracatının 11 aylık performansı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 artarak 3.8 milyar dolar oldu. Bununla beraber 2021'de Türkiye'nin ABD'ye gerçekleştirdiği silah ihracatının 847.9 milyon doları bulması dikkat çekti. ABD'ye ihraç edilen silahlar arasında ateşli silahlar, tabancalar, av ve spor tüfekleri yer alıyor. Silah ihracatı açısından lider konumdaki bölge ülkeleri ve ihracat rakamları, Sputnik'in infografiğinde.
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infografik, silah ihracatı, türkiye, инфографика
infografik, silah ihracatı, türkiye, инфографика
Türkiye'nin öne çıktığı Ortadoğu ülkelerinin silah ihracatı
15:24 28.12.2022 (güncellendi: 15:25 28.12.2022) Abone ol
Yakındoğu ve Ortadoğu ülkeleri silahları sadece ithal etmiyor, aynı zamanda ihraç ediyor.
Savunma Sanayi İhracatçılar Birliği’nin (SaSaD) Ocak- Kasım 2022 dönemi verilerine göre; Türkiye'nin savunma sanayi ihracatının 11 aylık performansı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 artarak 3.8 milyar dolar oldu.
Bununla beraber 2021'de Türkiye'nin ABD'ye gerçekleştirdiği silah ihracatının 847.9 milyon doları bulması dikkat çekti. ABD'ye ihraç edilen silahlar arasında ateşli silahlar, tabancalar, av ve spor tüfekleri yer alıyor.
Silah ihracatı açısından lider konumdaki bölge ülkeleri ve ihracat rakamları, Sputnik'in infografiğinde.