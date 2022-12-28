https://sputniknews.com.tr/20221228/turkiyede-cocuk-olmak-raporu-her-gun-en-az-195-cocuk-cinsel-istismara-maruz-kaliyor-1065146747.html

'Türkiye’de Çocuk Olmak' raporu: Her gün en az 195 çocuk cinsel istismara maruz kalıyor

'Türkiye’de Çocuk Olmak' raporu: Her gün en az 195 çocuk cinsel istismara maruz kalıyor

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere’nin 'Türkiye’de Çocuk Olmak' raporunda, 2021 yılında her gün en az 195 çocuğun cinsel istismara maruz kaldığı... 28.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-28T22:20+0300

2022-12-28T22:20+0300

2022-12-28T22:20+0300

türkiye

chp

çocuk istismarı

çocuk işçi

yoksulluk

tüik

adalet bakanlığı

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TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, çocuk yoksulluğu, suça sürüklenen çocuklar, çocuk işçiliği ve cinsel istismara maruz kalan çocuklar başta olmak üzere çocuklara ilişkin resmi verileri derleyerek 'Türkiye’de Çocuk Olmak' isimli raporu hazırladı.Raporda Tutdere, Türkiye’de çocukların cinsel istismarına ilişkin suç sayısının 44 bin 880 olduğunu da aktardı:"Adalet Bakanlığı 2021 İstatistiklerine göre, çocukların cinsel istismarına ilişkin suç sayısı 44 bin 880. Reşit olmayanla cinsel ilişkiye ilişkin suç sayısı 26 bin 324. Çocuğa karşı işlenen cinsel suç sayısı toplam 71 bin 124. Yani her gün en az 195 çocuk cinsel istismara, cinsel saldırılara maruz kaldı."Çocuk işçi sayısı 720 bini bulduTutdere'nin raporundan öne çıkan başlıklar şöyle: Rapora göre, Türkiye’de 2 milyon 939 bin çocuk örgün eğitim sisteminin dışında bırakılırken, çocuk işçi sayısı ise 720 bini buldu. 616 çocuk çalışırken iş cinayeti sonucu yaşamını yitirdi.Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine yer verilen rapora göre, 5-17 yaş grubunda ekonomik faaliyette çalışan çocuk sayısı 720 bin. Bunların 32 bini 4-11, 114 bini 12-14, 574 bini 15-17 yaş grubunda.İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin (İSİG Meclisi) verilerine göre de son 10 yılda yoksulluk nedeniyle henüz çocuk yaştayken çalışmaya başlayan 300’ü 15 yaşının altında olmak üzere en az 616 çocuk işçi çalışırken yaşamını kaybetti.Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı örgün eğitim istatistiklerine yer verilen rapora göre 1 milyon 738 bin öğrenci de örgün eğitim sisteminin dışına çıkmış durumda.1 milyon 201 bin çocuğun da okulda hiç kaydı bulunmuyor. 5 yaşında 219 bin, 6-9 yaş arasında 222 bin, 10-13 yaş arasında 236 bin ve 14-17 yaş arasında 524 bin çocuğun okulda hiç kaydı bulunmuyor.Okul kaydı bulunmayan 1 milyon 201 bin çocuğa, açık öğretimdeki 1 milyon 738 bin öğrenci eklenince 2 milyon 939 bin çocuk örgün eğitim sisteminin dışında kaldığı belirtiliyor. TÜİK: Türkiye'de 7 milyon 378 bin çocuk yoksulluk çekiyorAile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının raporuna göre ekonomik yoksunluk nedeniyle korunmaya, yardıma ve bakıma muhtaç olan yani ekonomik nedenlerle ailesinin bakamadığı çocuk sayısı 2002’de 12 bin 75 iken bu sayı Ağustos 2022 itibarıyla 146 bine yükseldi.TÜİK’in verilerinde Türkiye’de 7 milyon 378 bin çocuğun yoksulluk çektiği bilgisi yer alıyor. Yani Türkiye’deki her üç çocuktan birisi yoksul. Türkiye’de bu oranla 30 Avrupa ülkesi arasında en yüksek çocuk yoksulluğu oranına sahip ikinci ülke konumunda.Raporda yer verilen Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı’nın yayımladığı Açlık Haritası verilerine göre, Türkiye genelinde 14.8 milyon kişinin yetersiz beslendiğini, Türkiye’de 5 yaş altı çocukların yüzde 1.7’sinin akut yetersiz beslenme, yüzde 6’sının ise kronik yetersiz beslenme yaşadığı belirtildi. Yetersiz beslenmenin en fazla olduğu il Şırnak.Araştırmaya göre kronik açlık nedeniyle Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki çocukların yüzde 3.5’i, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki çocukların ise yüzde 5.4’ü yeterli gelişemiyor. Adalet Bakanlığı istatistiklerine göre, 2020 yılında 209 bin 689 olan suça sürüklenen çocuk sayısı 2021 yılında 228 bin 895’e yükseldiği belirtildi. 2014 yılından itibaren düşme eğilimi gösteren suça sürüklenen çocuk sayısı 2021 yılı itibarıyla yeniden yükselişe geçti. Ceza infaz kurumuna çocuk yaşta hükümlü olarak giren sayısı 1283. Ceza infaz kurumuna hükümlü statüsünde giriş kaydı olanlardan ceza infaz kurumuna girdiği andaki yaşa göre çocuk (12-17 yaş grubu) olanların sayısı 1283 olurken, suç işlediği andaki yaşı çocuk olanların sayısı 10 bin 234.

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chp, çocuk istismarı, çocuk işçi, yoksulluk, tüik, adalet bakanlığı