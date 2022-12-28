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https://sputniknews.com.tr/20221228/suriye-moskovada-turkiyeyle-yapilan-gorusme-olumlu-gecti-1065148754.html
Suriye: Moskova’da Türkiye’yle yapılan görüşme olumlu geçti
Suriye: Moskova’da Türkiye’yle yapılan görüşme olumlu geçti
Suriye Savunma Bakanlığı, Bakan Ali Mahmud Abbas ve Türk mevkidaşı Hulusi Akar arasında Moskova’da gerçekleşen görüşmenin olumlu geçtiğini belirtti. 28.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-28T23:49+0300
2022-12-28T23:51+0300
dünya
suriye
ortadoğu
türkiye
ali mahmud abbas
hulusi akar
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Suriye Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Bugün Rusya’nın başkenti Moskova’da, Rusya tarafının katılımıyla, Suriye Savunma Bakanı ile Suriye İstihbarat Başkanı ve Türkiye Savunma Bakanı ile Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanı arasında bir görüşme gerçekleşti. Taraflar bir diz meseleyi değerlendirdi. Görüşme olumlu geçti” ifadesine yer verildi.Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova’da Rusya, Suriye ve Türkiye savunma bakanlarının üçlü görüşme gerçekleştirerek Suriye krizine çözüm yollarını ele aldığını bildirmişti. Bakanlık, görüşmenin yapıcı geçtiğini kaydetmişti.
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suriye, ortadoğu, türkiye, ali mahmud abbas, hulusi akar
suriye, ortadoğu, türkiye, ali mahmud abbas, hulusi akar

Suriye: Moskova’da Türkiye’yle yapılan görüşme olumlu geçti

23:49 28.12.2022 (güncellendi: 23:51 28.12.2022)
© AP Photo / Alexander Kots/Komsomolskaya Pravda via APSuriye bayrağı - Malula kenti
Suriye bayrağı - Malula kenti - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2022
© AP Photo / Alexander Kots/Komsomolskaya Pravda via AP
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Suriye Savunma Bakanlığı, Bakan Ali Mahmud Abbas ve Türk mevkidaşı Hulusi Akar arasında Moskova’da gerçekleşen görüşmenin olumlu geçtiğini belirtti.
Suriye Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Bugün Rusya’nın başkenti Moskova’da, Rusya tarafının katılımıyla, Suriye Savunma Bakanı ile Suriye İstihbarat Başkanı ve Türkiye Savunma Bakanı ile Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanı arasında bir görüşme gerçekleşti. Taraflar bir diz meseleyi değerlendirdi. Görüşme olumlu geçti” ifadesine yer verildi.
Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova’da Rusya, Suriye ve Türkiye savunma bakanlarının üçlü görüşme gerçekleştirerek Suriye krizine çözüm yollarını ele aldığını bildirmişti. Bakanlık, görüşmenin yapıcı geçtiğini kaydetmişti.
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