https://sputniknews.com.tr/20221228/super-ligde-sasirtan-istatistikler-veri-macta-1065162744.html
Süper Lig’de şaşırtan istatistikler Veri Maç’ta
Süper Lig’de şaşırtan istatistikler Veri Maç’ta
Spor Toto Süper Lig’de heyecan sürerken, Fenerbahçe evinde ağırladığı Atakaş Hatayspor karşısında kazandığı 4-0'lık karşılaşmanın detaylı analizi futbol... 28.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-28T15:00+0300
2022-12-28T15:00+0300
2022-12-29T13:13+0300
veri maç
radyo
futbol
maç
comparisonator
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Süper Lig’de şaşırtan istatistikler Veri Maç’ta
Süper Lig’de şaşırtan istatistikler Veri Maç’ta
Programın bu bölümünde Süper Lig’de mücadele eden takımların iç ve dış saha performansları, ilk ve ikinci yarılarda neler yaptıkları da ele alındı. Buna göre evinde oynadığında performansındaki artışın en yüksek olduğu ekip Hatayspor olarak göze çarptı. Hatayspor’un ev sahibi avantajı yüzde 28 olarak hesaplanırken, Akdeniz ekibi iç sahada dış sahaya oranla yüzde 48 daha fazla gol atma başarısı gösterdi. Beşiktaş yüzde 19 ile ev sahibi avantajı sıralamasında üçüncü sırada yer alırken, yüzde 18 ile Trabzonspor beşinci sırada. Fenerbahçe -3 olan ev sahibi avantajı ile ligin 14.sü. Sarı lacivertliler içerde yalnızca yüzde 8’lik bir gol başarısı gösteriyor. Fenerbahçe iç saha maçlarında deplasmanlara göre evinde yüzde 14 daha fazla gol yeme ihtimaline sahip. Ev sahibi avantajı sıralamasında son sırada ise şaşırtıcı bir şekilde Galatasaray yer alıyor. Ortalama 44 bin taraftar ile ligin en dolu tribününe oynayan Sarı Kırmızılılar yüzde -28 ev sahibi avantajına sahip. İç sahada gol atma ihtimali yüzde -7’lere kadar düşen sarı kırmızılıların evinde gol yeme ihtimali yüzde -48 daha fazla.
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Ata Arslan
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Ata Arslan
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radyo, futbol, maç, comparisonator, аудио
radyo, futbol, maç, comparisonator, аудио
Süper Lig’de şaşırtan istatistikler Veri Maç’ta
15:00 28.12.2022 (güncellendi: 13:13 29.12.2022) Abone ol
Spor Toto Süper Lig’de heyecan sürerken, Fenerbahçe evinde ağırladığı Atakaş Hatayspor karşısında kazandığı 4-0'lık karşılaşmanın detaylı analizi futbol performans karşılaştırma şirketi Comparisonator verilerine dayanarak, Serhat Ayan, Çağlar Öner ve Ata Arslan’ın hazırlayıp sunduğu Veri Maç programında masaya yatırıldı.
Programın bu bölümünde Süper Lig’de mücadele eden takımların iç ve dış saha performansları, ilk ve ikinci yarılarda neler yaptıkları da ele alındı.
Buna göre evinde oynadığında performansındaki artışın en yüksek olduğu ekip Hatayspor olarak göze çarptı. Hatayspor’un ev sahibi avantajı yüzde 28 olarak hesaplanırken, Akdeniz ekibi iç sahada dış sahaya oranla yüzde 48 daha fazla gol atma başarısı gösterdi.
Beşiktaş yüzde 19 ile ev sahibi avantajı sıralamasında üçüncü sırada yer alırken, yüzde 18 ile Trabzonspor beşinci sırada. Fenerbahçe -3 olan ev sahibi avantajı ile ligin 14.sü. Sarı lacivertliler içerde yalnızca yüzde 8’lik bir gol başarısı gösteriyor. Fenerbahçe iç saha maçlarında deplasmanlara göre evinde yüzde 14 daha fazla gol yeme ihtimaline sahip.
Ev sahibi avantajı sıralamasında son sırada ise şaşırtıcı bir şekilde Galatasaray yer alıyor. Ortalama 44 bin taraftar ile ligin en dolu tribününe oynayan Sarı Kırmızılılar yüzde -28 ev sahibi avantajına sahip. İç sahada gol atma ihtimali yüzde -7’lere kadar düşen sarı kırmızılıların evinde gol yeme ihtimali yüzde -48 daha fazla.