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https://sputniknews.com.tr/20221228/spacex-54-starlink-uydusunu-daha-yorungeye-gonderdi-1065132181.html
SpaceX, 54 Starlink uydusunu daha yörüngeye gönderdi
SpaceX, 54 Starlink uydusunu daha yörüngeye gönderdi
SpaceX'in 54 Starlink uydusunu taşıyan Falcon-9 roketi, Florida'daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri Üssü'nden başarılı bir şekilde fırlatıldı. 28.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-28T14:13+0300
2022-12-28T14:13+0300
dünya
starlink
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ABD'li iş adamı Elon Musk'ın sahibi olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, 54 Starlink uydusunu daha yörüngeye gönderdi. İnternet uydularını taşıyan Falcon-9 roketi, Florida'daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri Üssü'nden yerel saatle 04.35'de başarılı bir şekilde fırlatıldı. Falcon-9'un ilk aşama güçlendiricisinin fırlatmanın ardından okyanus yüzeyindeki 'insansız platforma' ineceği kaydedildi. Aldığı yeni lisansla farklı yörüngelere uydu gönderme iznine erişen SpaceX'in son fırlatılan uydular sayesinde abone yoğunluğu yaşanan bölgelere daha hızlı internet erişimi sağlayacağı belirtildi.Uzay taşımacılığını ucuzlatmayı hedefliyorSpaceX, Falcon 9, Falcon Heavy, Starlink, Dragon Kargo, Starship gibi uzay araçlarını bünyesinde bulunduruyor. Şirketin uzay taşımacılığının maliyetini düşürme hedefiyle kurulduğu biliniyor.
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starlink, spacex, elon musk
starlink, spacex, elon musk

SpaceX, 54 Starlink uydusunu daha yörüngeye gönderdi

14:13 28.12.2022
© Fotoğraf : YONHAP / POOLSpaceX, Falcon 9 roketi ile uzaya 54 Starlink uydusu daha fırlattı. Yörüngeye fırlatılan Starlink uydu sayısı 3 bin 500’ü aştı.
SpaceX, Falcon 9 roketi ile uzaya 54 Starlink uydusu daha fırlattı. Yörüngeye fırlatılan Starlink uydu sayısı 3 bin 500’ü aştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2022
© Fotoğraf : YONHAP / POOL
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SpaceX'in 54 Starlink uydusunu taşıyan Falcon-9 roketi, Florida'daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri Üssü'nden başarılı bir şekilde fırlatıldı.
ABD'li iş adamı Elon Musk'ın sahibi olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, 54 Starlink uydusunu daha yörüngeye gönderdi. İnternet uydularını taşıyan Falcon-9 roketi, Florida'daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri Üssü'nden yerel saatle 04.35'de başarılı bir şekilde fırlatıldı.
Falcon-9'un ilk aşama güçlendiricisinin fırlatmanın ardından okyanus yüzeyindeki 'insansız platforma' ineceği kaydedildi. Aldığı yeni lisansla farklı yörüngelere uydu gönderme iznine erişen SpaceX'in son fırlatılan uydular sayesinde abone yoğunluğu yaşanan bölgelere daha hızlı internet erişimi sağlayacağı belirtildi.

Uzay taşımacılığını ucuzlatmayı hedefliyor

SpaceX, Falcon 9, Falcon Heavy, Starlink, Dragon Kargo, Starship gibi uzay araçlarını bünyesinde bulunduruyor. Şirketin uzay taşımacılığının maliyetini düşürme hedefiyle kurulduğu biliniyor.
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