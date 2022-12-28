https://sputniknews.com.tr/20221228/sanliurfada-isid-operasyonu-6-gozalti-1065118768.html
Şanlıurfa’da IŞİD operasyonu: 6 gözaltı
Şanlıurfa’da IŞİD operasyonu: 6 gözaltı
Şanlıurfa'da IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. 28.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-28T04:57+0300
2022-12-28T04:57+0300
2022-12-28T04:57+0300
türkiye
şanlıurfa
işid
operasyon
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Şanlıurfa'da IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, IŞİD içerisinde faaliyet gösteren kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarının sürdüğü belirtildi.Bu kapsamda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 6 şüpheliyi yakaladı.Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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şanlıurfa, işid, operasyon
şanlıurfa, işid, operasyon
Şanlıurfa’da IŞİD operasyonu: 6 gözaltı
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Şanlıurfa'da IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, IŞİD içerisinde faaliyet gösteren kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Bu kapsamda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 6 şüpheliyi yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.