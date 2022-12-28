https://sputniknews.com.tr/20221228/rusyaya-yonelik-siber-saldiri-sayisi-2022de-yuzde-80-artti-1065137866.html

Rusya'ya yönelik siber saldırı sayısı 2022'de yüzde 80 arttı

Rusya'ya yönelik siber saldırı sayısı 2022'de yüzde 80 arttı

Rusya'ya yönelik siber saldırı sayısının 2022'de yüzde 80 arttığı ve bu saldırılardan en çok kamu sektörünün etkilendiği belirtildi. 28.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-28T17:07+0300

2022-12-28T17:07+0300

2022-12-28T17:07+0300

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oleg sıromolotov

siber saldırı

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Oleg Sıromolotov, geçen yıl bilgisayar korsanlarının hedeflerinin ağırlıklı olarak finans kurumları olduğunu, Rusya'ya yönelik siber saldırı sayısının bu yıl yüzde 80 arttığını belirtti.Sputnik'e demeç veren Sıromolotov, “Özel askeri operasyon nedeniyle ülkemiz bilgi alanında benzeri görülmemiş bir dış saldırı ile karşı karşıya kaldı. 2022'de Rusya'ya yönelik siber saldırıların sayısı yüzde 80 arttı” dedi.Sıromolotov, kritik bilgi altyapısı tesisleri ve sosyal açıdan önemli kurumlar başta olmak üzere kamu sektörünün siber saldırıların başlıca hedefleri olduğunu kaydetti.Sadece mart ayının ilk beş gününde siber saldırıların sayısı, Şubat 2021'dekinin üç katı olarak gerçekleşti. Kaspersky Lab’ın 8 Aralık tarihli verilerine göre, bu yıl ağa giren kişisel veri miktarı 1.5 milyarı aştı. Siber saldırıların başlıca hedefleri Federal Havacılık Kurumu (Rosaviatsiya), Federal Antimonopoly Servisi, Kültür Bakanlığı, Dijital Kalkınma Bakanlığı, Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) ve Moskova Belediyesi oldu.

https://sputniknews.com.tr/20221228/kremlin-ukraynanin-rusyaya-yeni-bolgelerin-katilimini-dikkate-almayan-baris-plani-olamaz-1065134461.html

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