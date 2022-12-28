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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Litvanya Büyükelçiliği’nin çalışanını ‘istenmeyen kişi’ ilan etti
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Litvanya Büyükelçiliği’nin çalışanını ‘istenmeyen kişi’ ilan etti
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova'nın Litvanya Büyükelçiliği’nin bir çalışanını ‘istenmeyen kişi’ ilan ettiğini, bu kişinin 5 gün içinde ülkeyi terk etmesi... 28.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-28T18:20+0300
2022-12-28T18:20+0300
dünya
rusya dışişleri bakanlığı
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Litvanya’nın Rusya Büyükelçiliği’nin bir çalışanının ‘istenmeyen kişi’ ilan edildiği, bu kişinin 5 gün içinde ülkeyi terk etmesi gerektiği belirtildi.Açıklamada ayrıca bu adımın Vilnius'un Rus diplomata yönelik eylemlerine bir yanıt olduğuna dikkat çekilerek, bugün Litvanya’nın Maslahatgüzarı Vekili Jurgita Cibulskiene’nin bakanlığa çağrılarak Litvanya tarafının, 1 Aralık'ta Vilnius'taki Rusya Büyükelçiliği çalışanının haksız yere sınır dışı edilmesi nedeniyle kararlılıkla protesto edildiği vurgulandı.Litvanya Dışişleri Bakanlığı 1 Aralık’ta Vilnius’taki Rusya Büyükelçiliği çalışanının ‘diplomatik statüyle bağdaşmayan faaliyetler’ nedeniyle sınır dışı edildiğini duyurmuş, Moskova bu adıma ‘uygun bir karşılık’ vereceğini bildirmişti.
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rusya dışişleri bakanlığı
rusya dışişleri bakanlığı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Litvanya Büyükelçiliği’nin çalışanını ‘istenmeyen kişi’ ilan etti

18:20 28.12.2022
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova'nın Litvanya Büyükelçiliği’nin bir çalışanını ‘istenmeyen kişi’ ilan ettiğini, bu kişinin 5 gün içinde ülkeyi terk etmesi gerektiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Litvanya’nın Rusya Büyükelçiliği’nin bir çalışanının ‘istenmeyen kişi’ ilan edildiği, bu kişinin 5 gün içinde ülkeyi terk etmesi gerektiği belirtildi.
Açıklamada ayrıca bu adımın Vilnius'un Rus diplomata yönelik eylemlerine bir yanıt olduğuna dikkat çekilerek, bugün Litvanya’nın Maslahatgüzarı Vekili Jurgita Cibulskiene’nin bakanlığa çağrılarak Litvanya tarafının, 1 Aralık'ta Vilnius'taki Rusya Büyükelçiliği çalışanının haksız yere sınır dışı edilmesi nedeniyle kararlılıkla protesto edildiği vurgulandı.
Litvanya Dışişleri Bakanlığı 1 Aralık’ta Vilnius’taki Rusya Büyükelçiliği çalışanının ‘diplomatik statüyle bağdaşmayan faaliyetler’ nedeniyle sınır dışı edildiğini duyurmuş, Moskova bu adıma ‘uygun bir karşılık’ vereceğini bildirmişti.
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