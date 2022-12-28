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https://sputniknews.com.tr/20221228/rusya-basbakani-misustin-ekonomik-kuculme-sadece-yuzde-2-olumsuz-tahminler-gerceklesmedi-1065143775.html
Rusya Başbakanı Mişustin: Ekonomik küçülme sadece yüzde 2, olumsuz tahminler gerçekleşmedi
Rusya Başbakanı Mişustin: Ekonomik küçülme sadece yüzde 2, olumsuz tahminler gerçekleşmedi
Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Rus ekonomisinin yüzde 2 oranında küçüldüğünü belirterek Batı uzmanlarının olumsuz tahminlerinin gerçekleşmediğini kaydetti. 28.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-28T20:40+0300
2022-12-28T20:40+0300
dünya
mihail mişustin
batı
işsiz
işsizlik
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Rusya Başbakanı Mihail Mişustin başkanlığında bugün düzenlenen hükümet toplantısında, 2022’in ön sonuçları değerlendirildi. Toplantıda, işsizliğin kasım ayında yüzde 3.7’ye düşerek tarihin en düşük düzeyi sergilediği ifade edildi.İnşaat ve tarım alanında büyümenin gözlemlendiğini söyleyen Mişustin, işgücü piyasasında istikrarın devam ettiğini belirterek, “Kısa sürede, Rusya iç pazarını dış baskılara karşı koruyan, bölgelerde altyapı gelişimine destek veren ve günümüzde faaliyet gösteren üretim tesislerini koruyan önlemler alındı” ifadesini kullandı.
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mihail mişustin, batı, işsiz, işsizlik
mihail mişustin, batı, işsiz, işsizlik

Rusya Başbakanı Mişustin: Ekonomik küçülme sadece yüzde 2, olumsuz tahminler gerçekleşmedi

20:40 28.12.2022
© Sputnik / Дмитрий Астахов / Multimedya arşivine gidinRusya Başbakanı Mihail Mişustin
Rusya Başbakanı Mihail Mişustin - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2022
© Sputnik / Дмитрий Астахов
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Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Rus ekonomisinin yüzde 2 oranında küçüldüğünü belirterek Batı uzmanlarının olumsuz tahminlerinin gerçekleşmediğini kaydetti.
Rusya Başbakanı Mihail Mişustin başkanlığında bugün düzenlenen hükümet toplantısında, 2022’in ön sonuçları değerlendirildi.
Toplantıda, işsizliğin kasım ayında yüzde 3.7’ye düşerek tarihin en düşük düzeyi sergilediği ifade edildi.
İnşaat ve tarım alanında büyümenin gözlemlendiğini söyleyen Mişustin, işgücü piyasasında istikrarın devam ettiğini belirterek, “Kısa sürede, Rusya iç pazarını dış baskılara karşı koruyan, bölgelerde altyapı gelişimine destek veren ve günümüzde faaliyet gösteren üretim tesislerini koruyan önlemler alındı” ifadesini kullandı.
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