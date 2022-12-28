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https://sputniknews.com.tr/20221228/rus-hackerler-ukrayna-siber-birliklerinin-asker-ve-subaylarinin-verilerini-yayinladi-1065142382.html
Rus hackerler, Ukrayna siber birliklerinin asker ve subaylarının verilerini yayınladı
Rus hackerler, Ukrayna siber birliklerinin asker ve subaylarının verilerini yayınladı
Rus hacker grubu RaHDit, Nemezida adlı sitede Ukrayna siber birliklerinde görevli 70’in üzerinde personelin bilgisini yayınladı. 28.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-28T20:00+0300
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RaHDit (Kötü Rus hackerler) grubunun bilgisayar korsanları, Nemezida sitesinde Ukrayna siber birliklerinde görevli 70’in üzerinde personelin bilgisini paylaştı.Grubun Telegram kanalından yapılan açıklamada, “Ukrayna siber birliklerinin seçkinleriyle tanışın, 404 kolluk kuvvetleri arasında düzenli CTF (‘Bayrağı Yakala’) yarışmalarına katılan tam zamanlı kadrolu bilgisayar korsanları” ifadelerine yer verildi.Yayınlanan verilerin Ukrayna Savunma Bakanlığı, Ulusal Muhafızlar, bilgi savunucuları yetiştiren eğitim kurumları ve Ukrayna Güvenlik Servisi’nden (SBU) profesyonel bilgisayar korsanlarına ait olduğu savunulan açıklamada, “Bu kişiler, IT ordusunun ve diğer ayak takımının iplerini çeken, onlara nereye girileceğini ve düğmelere ne zaman basılacağını gösterenlerdir. Fakat onlar bile sadece dekor. Yarın Ukrayna siber soytarılığının gerçek orkestra şeflerinin yüzlerini göstereceğiz” vurgusu yapıldı.
https://sputniknews.com.tr/20220926/rus-hackerler-1500-ukraynali-istihbaratcinin-bilgisini-yayinladi-1061642342.html
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Rus hackerler, Ukrayna siber birliklerinin asker ve subaylarının verilerini yayınladı

20:00 28.12.2022 (güncellendi: 20:01 28.12.2022)
© AFP 2022 / NICOLAS ASFOURIHacker
Hacker - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2022
© AFP 2022 / NICOLAS ASFOURI
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Rus hacker grubu RaHDit, Nemezida adlı sitede Ukrayna siber birliklerinde görevli 70’in üzerinde personelin bilgisini yayınladı.
RaHDit (Kötü Rus hackerler) grubunun bilgisayar korsanları, Nemezida sitesinde Ukrayna siber birliklerinde görevli 70’in üzerinde personelin bilgisini paylaştı.
Grubun Telegram kanalından yapılan açıklamada, “Ukrayna siber birliklerinin seçkinleriyle tanışın, 404 kolluk kuvvetleri arasında düzenli CTF (‘Bayrağı Yakala’) yarışmalarına katılan tam zamanlı kadrolu bilgisayar korsanları” ifadelerine yer verildi.
Yayınlanan verilerin Ukrayna Savunma Bakanlığı, Ulusal Muhafızlar, bilgi savunucuları yetiştiren eğitim kurumları ve Ukrayna Güvenlik Servisi’nden (SBU) profesyonel bilgisayar korsanlarına ait olduğu savunulan açıklamada, “Bu kişiler, IT ordusunun ve diğer ayak takımının iplerini çeken, onlara nereye girileceğini ve düğmelere ne zaman basılacağını gösterenlerdir. Fakat onlar bile sadece dekor. Yarın Ukrayna siber soytarılığının gerçek orkestra şeflerinin yüzlerini göstereceğiz” vurgusu yapıldı.
Hacker - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2022
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