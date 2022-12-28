https://sputniknews.com.tr/20221228/rus-aeroflota-ait-13-ucaga-yaptirimlar-nedeniyle-yurt-disinda-el-kondu-1065128367.html

Rus Aeroflot’a ait 13 uçağa yaptırımlar nedeniyle yurt dışında el kondu

Rus Aeroflot’a ait 13 uçağa yaptırımlar nedeniyle yurt dışında el kondu

Rus ulusal havayolu şirketi Aeroflot’a ait 357 uçaktan 13'üne Rusya karşıtı yaptırımlar nedeniyle yurt dışında el konduğu bildirildi. 28.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-28T12:54+0300

2022-12-28T12:54+0300

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Aeroflot'un CEO'su Sergey Aleksandrovskiy, Rus RBK ajansına verdiği demeçte Rus havayolu şirketine ait 357 uçaktan 13'üne, çoğu teknik bakım yaptırdığı ya da yurt dışı seferi gerçekleştirdiği sırada Rusya karşıtı yaptırımlar nedeniyle el konduğunu söyledi.Tutuklanan uçakların yurt dışı üretimli olduklarına dikkat çeken Aleksandrovskiy, çoğu uçağın planlı teknik bakımdan geçirildiği ya da uluslararası uçuşları yerine getirdiği sırada tutuklandığı bilgisini verdi.Aeroflot CEO’su, “Yüzde 30'un üzerinde ABD yapımı bileşeni içeren uçakların kullanımına ilişkin kısıtlamalar var. Ancak söz konusu yüzde 30’un para mı, aygıt mı yoksa motor olarak mı sayıldığını hiç kimse kesin olarak bilmiyor” ifadelerini kullandı.

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