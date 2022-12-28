https://sputniknews.com.tr/20221228/putin-rus-katilimli-uluslararasi-bankalari-yaptirimlardan-koruyan-tasariyi-imzaladi-1065141784.html

Putin, Rus katılımlı uluslararası bankaları yaptırımlardan koruyan tasarıyı imzaladı

Putin, Rus katılımlı uluslararası bankaları yaptırımlardan koruyan tasarıyı imzaladı

Rusya lideri Putin, uluslararası mali kuruluşlarındaki Rus hisselerini borç yükümlülüklerine dönüştürmeye izin veren yasa tasarısını imzaladı. 28.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-28T19:41+0300

2022-12-28T19:41+0300

2022-12-28T19:41+0300

dünya

rusya

vladimir putin

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, uluslararası mali kuruluşlarındaki Rus hisselerini borç yükümlülüklerine dönüştürmeye izin veren yasa tasarısını imzaladı.Tasarıda öngörülen tedbirler, bankaları yaptırımlara karşı koruyacak.Hükümet, uluslararası finans kuruluşlarıyla yapılan anlaşmalar kapsamında, Rusya’nın uluslararası bankalardaki hisselerini borç yükümlülüklerine dönüştürebilecek ve gerekirse gelecekte ters işlemi yapabilecek. Ters dönüştürme koşullar kötüleştirilmeden yapılabilecek.Daha önce Rusya’nın uluslararası mali kuruluşlarında hisselere sahip olduğu, bu kuruluşların bir kısmının hasım ülkelerde olduğu ve Rusya’ya uygulanan yaptırımların onlar için tehdit oluşturmadığı ifade edilmişti.

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