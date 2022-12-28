https://sputniknews.com.tr/20221228/prof-dr-konukman-her-gelir-grubu-icin-ayri-tufe-belirlenmeli-1065131896.html

Prof. Dr. Konukman: Her gelir grubu için ayrı TÜFE belirlenmeli

Prof. Dr. Konukman: Her gelir grubu için ayrı TÜFE belirlenmeli

Prof. Dr. Aziz Konukman, her gelir grubunun enflasyonunun birbirinden farklı parametrelere bağlı olduğunu bildirdi. Konukman, memurlara verilecek olan... 28.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-28T14:16+0300

2022-12-28T14:16+0300

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ankara farki

ekonomi

enflasyon

asgari ücret

kit

kooperatif

memur zammı

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oecd

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Prof. Dr. Konukman: Her gelir grubu için ayrı TÜFE belirlenmeli Prof. Dr. Aziz Konukman, İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına konuk olarak katıldı.

Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programına konuk olarak katılan Prof. Dr. Aziz Konukman, enflasyon sepetinin gelir gruplarına etkilerine, yeni açıklanan asgari ücrete ve 2023 enflasyon hedefine yönelik değerlendirmelerde bulundu.‘Fonksiyonel gelir dağılımı yayınlanmalı’Açıklanan enflasyon sepetine dahil olan kişi sayısının belirsiz olduğunu, bu nedenle bu sepetin işlevsel olmadığını dile getiren Konukman, çözümün fonksiyonel gelir dağılımının yayınlanması ve her gelir grubu için ayrı enflasyon rakamı hesaplanmasında olduğunu savundu:‘2023 enflasyon hedefi inandırıcı değil’2022 yılı enflasyon hedefini ve gerçekleşen enflasyonu referans alarak 2023 enflasyon hedefini yorumlayan Konukman, “Enflasyonda hesaplar tutmadığı için asgari ücreti artırmak durumunda kalındı. 2022’de 9,8 öngörülürken yılsonunda 65 olmuş. 2022’deki hesabın şaşması bu. Şimdiki hesap yılsonu 24,9. OECD kasım ayında ekonomik görünüm raporları yayınladı. Türkiye ile ilgili rakamları da orada yayınladı. 2022 için enflasyon hedefini 73,2 vermiş. Bizim 65’ten yüksek dikkat ederseniz. 2023 için de 44,6 demiş enflasyona. Özel sektörün 40-50 bandını izlerken nereye baktığını görüyorsunuz. Bizim OVP’ye (Orta Vadeli Program) bakmıyor iş adamları. OECD’nin, IMF’nin yayınladığı rakamlara bakıyor. Özel sektörü sizin OVP’nizi inandırıcı bulmuyor. 2022’de 9,8 enflasyon hedeflerken 65 oluyorsa neden 24,9 öngördüğünüz zaman 40-60 bandında olmasın?” şeklinde konuştu.‘Enflasyon arttığı için asgari ücret arttı’‘Asgari ücret arttığı için enflasyon arttı’ görüşünün yanlış olduğunu savunan Konukman, ayrıca asgari ücretin yılda iki kez belirlenmesinin mevzuata girecek bir durum olduğu yönünde görüş belirtti. Konukman, şunları kaydetti:‘Çözüm, yeniden KİT yeniden kooperatifleşme’Fiyat düzenlemesi yapabilmek için piyasada üretici olmanın önemli bir faktör olduğunu bildiren Konukman, “Yeniden KİT’ler, yeniden kooperatifleşme. Bunun başka bir çözümü yok. Et-Balık Kurumu’nun adı var, kendisi yok. Regülasyon yapabilmeniz için sizin üretici olmanız lazım. Sadece fiyat değil, üretim yolu ile de müdahale. Uluslararası şirketlerin sözleşmeli çiftçileri var. Sertifikalı tohum diye bir şey getirildi. Sertifikalı tohuma mührü vuran çok uluslu şirket. Böyle bir şey olabilir mi? Dolayısıyla ciddi problemlerimiz var. Üretim boyutunu kaybettik biz” dedi.

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