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https://sputniknews.com.tr/20221228/pakistan-yuksek-yargisi-kurbana-dayatilan-evlilik-anlasmasi-gerekcesiyle-tecavuzcuyu-serbest-1065143969.html
Pakistan yüksek yargısı mağdura dayatılan evlilik anlaşması gerekçesiyle tecavüzcüyü serbest bıraktı
Pakistan yüksek yargısı mağdura dayatılan evlilik anlaşması gerekçesiyle tecavüzcüyü serbest bıraktı
Peşaver Yüksek Mahkemesi, köy ihtiyar heyetinin aracılığında yapılan anlaşmayla mağdurla evlenmesini gerekçe göstererek müebbet mahkumu tecavüzcüyü serbest... 28.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-28T20:42+0300
2022-12-28T21:11+0300
dünya
pakistan
tecavüz
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Pakistan'ın Hayber-Pahtunhva eyaletinin Buner bölge mahkemesi tarafından işitme engelli bir kadına tecavüz etmekten mayıs ayında ömür boyu hapis cezasına çarptırılan bir erkek, önceki gün Peşaver Yüksek Mahkemesi'nin kararıyla serbest kaldı. Fransız haber ajansı AFP, Pakistan kırsalında jirga veya pançayat denilen köy ihtiyar heyetinin yasal geçerliliği olmamasına rağmen adalet sistemini bay pas eden kararının devreye girdiğini, jirga baskısı sonucu ailesinin yaptığı anlaşmayla mağdur kadının tecavüzcüsüyle evlendiğini belirtti. Habere göre Peşaver Yüksek Mahkemesi, yasadışı anlaşmaya dayanan evliliği gerekçe göstererek müebbet hapis yatması gereken tecavüzcüyü 6 ay sonra serbest bıraktı. 25 yaşındaki Devlet Han isimli tecavüzcünün avukatı Emced Ali, AFP'ye, "Tecavüzcü ile kurban aynı geniş aileden geliyor. Yerel jirganın yardımıyla bir anlaşmaya varılmasının ardından her iki aile de durumu düzeltti" dedi. Evli olmayan kurbanının bu yılın başlarında bebek doğurması sonrası tutuklanan Devlet Han'ın biyolojik baba olduğu babalık testiyle kanıtlandı.Tecavüz vakalarının çoğunun bildirilmediği Pakistan'da insan hakları aktivistleri, Peşaver Yüksek Mahkemesi'nin kararının 'kadınlara yönelik cinsel şiddeti meşrulaştırdığı' eleştirisini getirdi. İnsan ve kadın hakları aktivisti olan avukat İmaan Zeynep Mazari-Hazir, "Bu, etkin şekilde tecavüzün onaylanması ve tecavüzcülerle tecavüz zihniyetine kolaylık sağlanmasıdır" tepkisini gösterdi. Mazari-Hazir, "Adaletin temel ilkelerine ve böyle bir düzenlemeyi tanımayan Pakistan yasalarına aykırı" vurgusunu yaptı. Pakistan İnsan Hakları Komisyonu, karardan 'dehşete düştüğünü' duyurdu. Grup, "Tecavüz, çürük bir 'evlilik anlaşması' yoluyla çözülemeyecek, telafisi olmayan bir suçtur" diye tweetledi. Pakistan'da ikinci sınıf vatandaş muamelesi gören kadınlar genelde tecavüz vakalarını resmi makamlara bildirmiyor, bildirse bile genelde kovuşturma sonuçsuz kalıyor. Savunmasız kadınlara hukuki yardım sağlayan bir grup olan Esma Cihangir Adli Yardım Hücresi'ne göre mahkemeye giden tecavüz davalarında mahkumiyet oranı yüzde 3'ün altında. Toplumsal damgalama nedeniyle nadiren bildirilen tecavüz vakalarında, soruşturmalarının baştan savma, hatta yanlış yürütülmesi ve mahkeme dışı uzlaşmalara gidilmesi, hemen hemen hiç mahkumiyet kararı çıkmasına katkıda bulunuyor.
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pakistan, tecavüz
pakistan, tecavüz

Pakistan yüksek yargısı mağdura dayatılan evlilik anlaşması gerekçesiyle tecavüzcüyü serbest bıraktı

20:42 28.12.2022 (güncellendi: 21:11 28.12.2022)
© AFP 2022 / RIZWAN TABASSUMPakistan bayrağı
Pakistan bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2022
© AFP 2022 / RIZWAN TABASSUM
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Peşaver Yüksek Mahkemesi, köy ihtiyar heyetinin aracılığında yapılan anlaşmayla mağdurla evlenmesini gerekçe göstererek müebbet mahkumu tecavüzcüyü serbest bıraktı.
Pakistan'ın Hayber-Pahtunhva eyaletinin Buner bölge mahkemesi tarafından işitme engelli bir kadına tecavüz etmekten mayıs ayında ömür boyu hapis cezasına çarptırılan bir erkek, önceki gün Peşaver Yüksek Mahkemesi'nin kararıyla serbest kaldı.
Fransız haber ajansı AFP, Pakistan kırsalında jirga veya pançayat denilen köy ihtiyar heyetinin yasal geçerliliği olmamasına rağmen adalet sistemini bay pas eden kararının devreye girdiğini, jirga baskısı sonucu ailesinin yaptığı anlaşmayla mağdur kadının tecavüzcüsüyle evlendiğini belirtti.
Habere göre Peşaver Yüksek Mahkemesi, yasadışı anlaşmaya dayanan evliliği gerekçe göstererek müebbet hapis yatması gereken tecavüzcüyü 6 ay sonra serbest bıraktı.
25 yaşındaki Devlet Han isimli tecavüzcünün avukatı Emced Ali, AFP'ye, "Tecavüzcü ile kurban aynı geniş aileden geliyor. Yerel jirganın yardımıyla bir anlaşmaya varılmasının ardından her iki aile de durumu düzeltti" dedi.
Evli olmayan kurbanının bu yılın başlarında bebek doğurması sonrası tutuklanan Devlet Han'ın biyolojik baba olduğu babalık testiyle kanıtlandı.
Tecavüz vakalarının çoğunun bildirilmediği Pakistan'da insan hakları aktivistleri, Peşaver Yüksek Mahkemesi'nin kararının 'kadınlara yönelik cinsel şiddeti meşrulaştırdığı' eleştirisini getirdi.
İnsan ve kadın hakları aktivisti olan avukat İmaan Zeynep Mazari-Hazir, "Bu, etkin şekilde tecavüzün onaylanması ve tecavüzcülerle tecavüz zihniyetine kolaylık sağlanmasıdır" tepkisini gösterdi. Mazari-Hazir, "Adaletin temel ilkelerine ve böyle bir düzenlemeyi tanımayan Pakistan yasalarına aykırı" vurgusunu yaptı.
Pakistan İnsan Hakları Komisyonu, karardan 'dehşete düştüğünü' duyurdu. Grup, "Tecavüz, çürük bir 'evlilik anlaşması' yoluyla çözülemeyecek, telafisi olmayan bir suçtur" diye tweetledi.
Pakistan'da ikinci sınıf vatandaş muamelesi gören kadınlar genelde tecavüz vakalarını resmi makamlara bildirmiyor, bildirse bile genelde kovuşturma sonuçsuz kalıyor.
Savunmasız kadınlara hukuki yardım sağlayan bir grup olan Esma Cihangir Adli Yardım Hücresi'ne göre mahkemeye giden tecavüz davalarında mahkumiyet oranı yüzde 3'ün altında.
Toplumsal damgalama nedeniyle nadiren bildirilen tecavüz vakalarında, soruşturmalarının baştan savma, hatta yanlış yürütülmesi ve mahkeme dışı uzlaşmalara gidilmesi, hemen hemen hiç mahkumiyet kararı çıkmasına katkıda bulunuyor.
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